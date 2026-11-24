La especialista en equipos y finanzas del agro, Mónica Ortolani, pasó por Canal E y planteó la necesidad de fortalecer la integración de las nuevas generaciones en las empresas familiares.

Mónica Ortolani presentó datos del Censo 2018 para dimensionar el envejecimiento de la actividad agropecuaria: solamente el 15% de los productores tiene menos de 40 años, mientras que por cada joven menor de esa edad hay dos productores mayores de 65. “Esto nos desafía a plantearnos en qué más que hablar de un recambio generacional tenemos, a mí me gusta hablar de cómo comenzamos a integrar la segunda generación”, sostuvo.

Sucesión: un tema tabú para las familias del sector agrícola

Luego, manifestó que la sucesión suele convertirse en un tema difícil de abordar porque muchas familias la asocian exclusivamente con la ausencia del fundador: “Cuando hablamos de sucesión, porque hablamos de la sucesión, es como el tema tabú, las empresas familiares, ¿qué pasa con la sucesión?”.

En contraposición, Ortolani propuso que padres e hijos comiencen a trabajar juntos antes de que una situación de urgencia obligue a tomar decisiones. “Tenemos que empezar a pensar en cómo ambas generaciones empiezan a avanzar juntas, cómo el fundador empieza a preparar a la segunda generación para poder liderar el negocio”, explicó.

También destacó el aporte que pueden realizar los jóvenes a través de nuevas ideas y herramientas: “Por eso estoy convencida que hoy esta integración de la generación siguiente es la oportunidad para poder agregar valor tanto a la empresa como a la familia”.

Cuáles son los factores a tener en cuenta por las nuevas generaciones

La integración generacional también puede modificar la manera de administrar los recursos y definir las estrategias productivas. La especialista en finanzas del agro puso como ejemplo la comercialización de la soja y cuestionó la idea de conservar siempre la producción como reserva de valor. “Hoy a lo mejor viene la segunda generación y formule una pregunta, ¿pero cuánto te paga esperar?”, planteó.

A partir de una comparación de precios, explicó que almacenar la cosecha hasta mayo podía implicar una pérdida de 15 dólares por tonelada frente a la cotización disponible: “Entonces, esas recetas que por ahí vienen de la evolución, yo digo que muchas veces no funcionan, pero a veces no son oportunas”.