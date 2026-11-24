El economista, Gustavo Reija, en diálogo con Canal E, analizó la situación económica argentina y cuestionó los argumentos del ministro Luis Caputo para explicar las dificultades del programa económico.

Según señaló Gustavo Reija, el Gobierno atribuye los problemas a dos factores: el shock internacional y el denominado riesgo kuka, vinculado con un posible triunfo del peronismo en las próximas elecciones. “Yo lo que creo es que los dos son excusas que no son relevantes y que en realidad solamente tratan de tapar la inconsistencia que tiene el modelo. Yo creo que el modelo está acentuando sus contradicciones”, planteó.

El detrás del superávit fiscal del gobierno de Javier Milei

Asimismo, recordó que la devaluación inicial permitió reducir el gasto público y los ingresos de la población, mientras que el superávit fiscal se habría sostenido mediante mecanismos contables: “Esa licuación del gasto público hace que el presidente Milei pueda decir que desde el primer mes de gestión él tiene superávit fiscal, cuando en realidad lo que hubo fue una gigantesca licuación de gasto”.

Reija también cuestionó la utilización del argumento electoral para justificar la incertidumbre económica. “Si vos tenés un plan económico que es sólido, no podés tener miedo a que haya elecciones. Estamos en un sistema democrático”, describió.

Por otro lado, advirtió que la inflación encontró un piso y que las reservas acumuladas no alcanzan para afrontar los compromisos financieros: “Hoy ya sabemos que la tasa de inflación llegó a un piso que está entre el 1.7 y 2%. Ese piso no puede ser perforado”.

¿Peligra la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía?

El economista explicó que los mercados ya incorporaron las señales negativas de la economía y recordó que en abril Argentina tuvo una oportunidad para fortalecer sus reservas, cuando el riesgo país rondaba los 400 puntos. “Bueno, hoy nos damos cuenta que fue un error, un error grave. Fue un error considerar que el plan económico iba a producir unos resultados para los cuales no está diseñado”, expresó.

En ese contexto, cuestionó la capacidad del ministro Caputo para responder a la situación actual y planteó que su continuidad está en discusión: “Yo considero que el Ministro Caputo ha cumplido un ciclo en el Gobierno”.