Un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia observó que un asteroide se acerca a la Tierra y creen que se trata de una nave perdida de la Unión Soviética. Hace unos años se creía que era una simple roca espacial que pasaba cerca de nuestro planeta.

Aunque actualmente 1998 KY26 se encuentra a unos 189 millones de millas de la Tierra, su trayectoria actual lo llevará a tan solo 32 millones de millas de nuestro planeta en 2028. La Agencia Espacial Europea afirmó que la órbita del objeto la acelerará aún más en 2039, situándose a 10 millones de millas de distancia.

El asteroide mide aproximadamente 11 metros de largo y gira una vez cada 5 minutos, una velocidad alta para una roca. Su inexplicable característica llevó a los científicos a afirmar que el misterioso objeto es en realidad una nave especial pérdida hace cuatro décadas.

El investigador Avi Loeb, profesor de Harvard, planteó la hipótesis de que se trata de un Fobos 1, un cohete lanzado por la antigua Unión Soviética en 1998. Dentro de su teoría sostuvo que la nave se perdió y desapareció unos meses después de que comenzara su viaje a Marte.

En 2023, los científicos descubrieron por primera vez que el 1988 KT28 se movía más rápido de lo normal tras analizar los datos telescópicos recopilados durante los 25 años anteriores. Esas mediciones mostraron un pequeño y constante impulso adicional que trasladaba al objeto.

Un modelo de la nave espacial Phobos 1, la sonda soviética que se perdió en ruta a Marte en 1988 | Crédito: Daily Mail

Ahora, un nuevo estudio realizado por los ingenieros aeroespaciales Korbin Hansen y Masatoni Hirabayashi llegaron a la conclusión de que el aumento de la velocidad no es el resultado de un fenómeno natural. Afirmaron que no es posible que la aceleración se deba a que el hielo de su superficie se derrita y salga disparado al especio.

Según los últimos hallazgo, 1998 KY26 es demasiado cálido para transportar hielo de agua a través del espacio. "Hemos determinado que 1998 KY26 es probablemente un asteroide deshidratado", escribieron los investigadores en su informe.

El estudio indica que los puntos más fríos del objeto tienen una temperatura promedio de entre -47C y -61C, a lo largo de su órbita alrededor del Sol. El hielo necesita mantenerse en números mayormente inferior para que dure en el espacio, aproximadamente por debajo de -127C.

Loeb y sus coautores, Adam Hibberd y Adam Crowl, publicaron un estudio, en el que argumentaban que el tamaño del objeto, su brillo alto, su rápida rotación y su órbita son consistentes con una nave espacial fabricada por el hombre.

En la investigación plantearon que la aceleración del objeto provendría de la energía solar que empuja las superficies metálicas brillantes y los paneles solares de Fobos 1, creando una condición conocida como "presión de radiación solar".

Por último descubrieron que un modelo 3D simple de Fobos 1 coincidía con varios de los cambios de brillo de KY26 de 1998 observados por telescopios desde la Tierra, denominados curvas de luz.

BGD