Jensen Huang, exCEO de Nvidia, y su chaqueta de cuero de 960 mil dólares

El caso del CEO Nvidia quien finalmente renunció cuando le apareció una segunda amante, abrió temas colaterales inesperados. Y aunque distan de la centralidad que tiene la cuestión geopolítica, le confieren a Jensen Huang una personalidad colorida.

Jensen Huang,excEO de Nvidia, y sus chaquetas de cuero.

El vestuario de los CEOs más famosos de Silicon Valley ofreció dos modelos fácilmente identificables. Uno es el de Steve Jobs, el cerebro de Apple que murió hace dieciséis años, a quien es imposible no recordarlo sin sus gafas de montura flotante, y sus jeans con polera o remera de cuello alto. El otro es Mark Zuckerberg, quien solo deja sus pantalones y remeras básicas, cuando tiene que ir a la Casa Blanca o a el espacio más visitado este último por el CEO de Meta, los tribunales judiciales de Estados Unidos.

Los escándalos que llevaron a la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

En el presente escándalo del CEO de Nvidia, Jensen Huang se diferenció de Jobs y Zuckerberg, e hizo su aporte fashion al vestuario de los CEOs de Silicon Valley: las camperas de cuero. Con una colección personal de entre 30 y 40 modelos de camperas de diseño, Huang hizo de esa prenda, su sello personal. Incluso algunos medios trazaron un paralelo entre el uso de estas camperas “juveniles para un CEO de 63 años” con su affaire extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang (el apellido es coincidencia) quien tiene 49 años, pero parece más joven.

Intercambio de chaquetas: Zuckerberg le dio una de cabrito con piel; y Huang, la suya de reptil.

Más allá de esa apreciación prejuiciosa , el combo Jensen Huang- camperas de cuero, ya eran un sello distintivo del ahora exCEO de Nvidia. Prueba de ello es que, para ayudar a la continuidad de una organización sin fines de lucro relacionado con la tecnología, Huang donó una campera de su colección personal, customizada para él por la firma Tom Ford, para una subasta que realizó Sotheby’s Nueva York.

Jensen Huang, con chaqueta de cuero de diseño, en la presentación de un superchip de Nvidia, en 2025

“La predilección de Jensen Huang por las chaquetas de cuero se convirtió en un sello distintivo de su imagen pública; de hecho, en muchas de sus presentaciones más famosas Huang lució diseños de Tom Ford”, describió Sotheby’s en la promoción de la subasta. “Esta campera de Huang trasciende la mera indumentaria: se convirtió en un emblema reconocible al instante, asociado tanto a un líder visionario como a un capítulo fundamental de la historia tecnológica. Y a la vez, representa un objeto que define una era de transformación tecnológica”.

¿Qué pasó con las acciones de Nvidia en Wall Street?

Durante diez de días de julio último, “The Jensen Jacket” –by Tom Ford– estuvo en una subasta virtual con un precio base de 40 a 60 mil dólares. Finalmente, un comprador privado pagó 960 mil dólares por la campera de Jensen Huang que, para Sotheby’s “es el uniforme de un ‘pionero de la convicción’, un símbolo de su estilo de liderazgo que encarna autenticidad, ingenio, perseverancia, valentía y alegría”.

¿Quién es Jensen Huang?

Nacido en Taipei en 1963, Jensen Huang estudió en Estados Unidos donde hizo de Nvidia –la empresa que fundó en 1993– el nombre clave de la Inteligencia Artificial como fabricantes de chips informáticos. Es uno de los tecnobillonarios que se abrazó a la segunda presidencia de Trump con un perfil no tan expansivo como el de Elon Musk o Mark Zuckerberg.

Septiembre 2026. Huang (círculo) en la Casa Blanca, con su esposa Lori Huang, Tim Cook (exCEO Apple) y el invitado Xi Jinping (de espaldas). | Crédito: AFP

Jensen Huang es de lo tecnobillonarios que pregonan la no regulación del Estado en la Inteligencia Artificial, y a diferencia de varios de sus tecnocolegas es de los que está favor del Tax The Rich (impuesto a los ultrarricos).

Jensen Huang (de espaldas) y Alice Huang (el apellido es coincidencia), la empresaria con la que el CEO de Nvidia tuvo un amorío. | Crédito: AFP

En su caso, si en las recientes elecciones de medio término de EE.UU., en California se hubiera triunfado la Proposición 40 –el Tax The Rich–, Jensen Huang hubiera tenido que pagar ocho mil millones de dólares a lo largo de cinco años. Al respecto, el exCEO de Nvidia, dijo: “Es un privilegio tener dinero para pagar ocho mil millones de dólares (…) Y yo no tengo miedo de pagar impuestos, tengo miedo de ser pobre”, dijo en septiembre último en un extenso reportaje a la cadena de noticias CBS.

Integrantes del Edge Institute con la chaqueta de cuero que Jensen Huang le regaló para subastar en Sotheby's.

En la última semana, una relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, definió la caída de las acciones de Nvidia, el inicio de una investigación para saber si ella es una espía del gobierno chino que posibilitó que, a pesar de las restricciones, China pudiera hacerse de chips de Nvidia. Finalmente, la publicación de otra relación extramatrimonial ya finalizada de Jensen Huang con una funcionaria de Nvidia, determinó su decisión de renunciar como CEO de la poderosa compañía.