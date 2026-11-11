Por primera vez, la OMS declara emergencia de salud por el Súper Niño en 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó por primera vez en su historia los impactos previstos del fenómeno de El Niño como una emergencia de salud. El anuncio trascendió esta semana en el inicio de 31ª conferencia anual de la conferencia anual de la ONU sobre el clima (COP31).

La agencia sanitaria de las Naciones Unidas publicó la semana pasada su Plan de Preparativo y Respuesta Estratégica frente a este escenario. Allí, la OMS estableció la necesidad de desplegar una respuesta de Grado 3, lo que implica movilizar esfuerzos "mayores a máximo" durante el período 2026-2027 para contener la mortalidad y el colapso de los servicios.

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El fenómeno meteorológico actual presenta características inéditas. Desde mayo, las temperaturas de la superficie del mar en el centro y el este del Pacífico tropical aumentaron a una gran velocidad.

En el documento presentado en la COP31, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que esta corriente actuará como un "multiplicador de riesgos para la salud". El organismo señaló que la combinación de temperaturas extremas, sequías y lluvias torrenciales disparará las enfermedades vinculadas al calor, la desnutrición y las afecciones respiratorias.

Las proyecciones de la OMM ubican a 2026 entre los cuatro años más cálidos de la historia y anticipan que 2027 podría romper todos los récords térmicos. "El Niño no suma nuevo calor al planeta sino que libera el calor del océano, el mayor calor que se haya medido", explicó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

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Las consecuencias letales de esta anomalías térmicas ya tuvieron una antecedente crítico durante el último verano del hemisferio norte, cuando el calor extremo provocó cerca de 50.000 muertes en ciudades europeas.

El impacto del fenómeno golpeará con mayor severidad en regiones que ya atraviesan crisis humanitarias o cuentas con sistemas sanitarios debilitados, como en África, continente que se encuentra al borde de una emergencia sanitaria crítica. Mientras tanto, en América Latina aumentarán los riesgos de sequías, incendios forestales y estrés térmico.

Para el cono Sur y las áreas con mayor índice de precipitaciones, la OMS alertó que el exceso de lluvias elevará la probabilidad de inundaciones, desplazamientos de tierra y daños en la infraestructura. Este escenario también llevará a evacuaciones forzadas de poblaciones y a la aparición de brotes epidémicos vinculados al agua contaminada.





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