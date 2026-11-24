Un equipo de arqueólogos y químicos de Francia y Croacia, liderado por la especialista Armelle Charrié, analizó recientemente los restos del naufragio romano Ilovik-Paržine 1, ubicado frente a la costa croata, y descubrió microscópicos granos de polen atrapados en la brea del casco.

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Materials, se realizó mediante espectrometría de masas y análisis palinológicos sobre diez muestras extraídas de la embarcación para reconstruir cómo protegían la madera del agua y rastrear en qué puertos del Mediterráneo recibió mantenimiento antes de hundirse hace unos 2.200 años.

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Los restos del barco descansan en la bahía de Paržine, al sudeste de la isla de Ilovik, dentro del archipiélago croata de Cres-Lošinj. La embarcación yace a apenas cuatro metros de profundidad y a unos 30 metros de la orilla, una cercanía que facilitó las tareas de extracción desde su descubrimiento en 2016.

La datación por radiocarbono de la madera del casco, junto con los troncos de la carga y las ánforas halladas en el lugar, ubica la construcción de la nave alrededor del año 170 a. C., durante la etapa de expansión de la República Romana en el mar Adriático.

Para evitar que la sal, los microorganismos y los moluscos marinos destruyeran el casco, los constructores navales de la antigüedad sellaban las tablas con sustancias orgánicas espesas. El análisis molecular confirmó que nueve de las diez muestras estaban compuestas por alquitrán de pino, también llamado brea, obtenido al calentar resina de coníferas.

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Sin embargo, una de las muestras presentó una fórmula distinta que combinaba alquitrán de pino con cera de abejas, una mezcla conocida en la antigüedad como zopissa. Según detallaron los investigadores, sumar cera aportaba mayor flexibilidad y facilitaba la aplicación en caliente sobre maderas que debían soportar el movimiento constante del oleaje.

Al momento de aplicar la brea caliente en los astilleros, el material pegajoso capturó partículas vegetales suspendidas en el aire y las conservó intactas durante más de dos milenios. Al cruzar la composición química con el perfil botánico del polen, los científicos detectaron entre cuatro y cinco tandas diferentes de recubrimiento.

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La mayor variación apareció en la proa, donde se identificaron tres lotes distintos entre sí, mientras que la zona central y la popa mostraron capas más uniformes. Esta diferencia sugiere que la parte delantera del barco, más castigada por la navegación, requirió intervenciones más frecuentes en distintos puntos del recorrido.

El mapa botánico reconstruido a partir del polen incluye especies propias de los alrededores de Bríndisi (la antigua Brundisium), en el sudeste de Italia, lo que coincide con estudios previos sobre el lastre de la nave y refuerza la hipótesis de que el barco fue construido o reparado allí.