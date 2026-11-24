La estrecha relación entre el dengue y El Niño vuelve a ocupar el centro de la escena sanitaria tras la divulgación de una investigación nacional que identifica qué señales climáticas pueden anticipar un brote en Argentina con hasta cinco meses de margen. El trabajo fue difundido en noviembre de 2026 en la revista científica Frontiers in Public Health.

El relevamiento analizó datos epidemiológicos y meteorológicos de 525 departamentos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2018 y 2024.

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Según los resultados, el seguimiento del Índice de Oscilación Sur (SOI) permite identificar cambios en la presión atmosférica del océano Pacífico que pueden funcionar como alertas tempranas. Esta información podría ayudar a planificar operativos de descacharrado y reforzar las guardias hospitalarias antes de un aumento de casos.

El estudio también identificó diferencias en los plazos de anticipación de las señales climáticas. Las variaciones de gran escala asociadas al Pacífico alcanzan su mayor capacidad predictiva con cinco meses de margen, mientras que las variables locales, como la temperatura y la humedad relativa, permiten anticipar cambios con aproximadamente dos meses de anticipación. Estos datos pueden aportar información para organizar las medidas de prevención de cara al verano 2026-2027.

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Dengue y El Niño: qué señales climáticas pueden anticipar un brote en la Argentina | Crédito: Imagen Web

Dicha combinación de factores acelera el ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti, acortando el tiempo que transcurre desde el huevo hasta el ejemplar adulto cuando las condiciones térmicas acompañan.

Qué muestran estos modelos sobre El Niño y el Dengue

El director del Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), Santiago Pérez Lloret, analizó el alcance real de estas proyecciones frente a la intensidad actual de El Niño.

El especialista de la UCA advirtió de manera categóricamente que “el error más peligroso sería usar estos modelos como si fueran deterministas o causales”.

Además, Lloret subrayó que “el estudio aporta capacidad predictiva, pero no demuestra que el fenómeno cause por sí solo una epidemia”.

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Dengue y El Niño: qué señales climáticas pueden anticipar un brote en la Argentina | Crédito: Imagen Web

En esta línea, al evaluar la interacción entre el dengue y El Niño y tras identificar qué señales climáticas pueden anticipar un brote en la Argentina, la médica infectóloga Florencia Cahn remarcó que “un escenario ambiental favorable para el vector no vuelve inevitable una crisis sanitaria de gran magnitud”.

La especialista en enfermedades infecciosas enfatizó que la vigilancia epidemiológica, la eliminación sostenida de criaderos domiciliarios y la estrategia de vacunación oportuna reducen de manera directa la transmisión viral, recordando el antecedente de la temporada 2023-2024 en la que el país superó los 531.000 casos registrados.

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Las autoridades sanitarias recuerdan que el control del dengue depende fundamentalmente de eliminar recipientes que acumulen agua tras las lluvias, como baldes, neumáticos, canaletas y portamacetas, y de consultar rápidamente ante síntomas compatibles como fiebre alta o dolor detrás de los ojos.

​PM