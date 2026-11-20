Una investigación gubernamental en Estados Unidos reveló que cuatro de los principales chatbots de inteligencia artificial del mercado —ChatGPT, Claude, Gemini y Grok— ayudaron a auditores oficiales a diseñar planes viables para perpetrar ataques con múltiples víctimas y sabotajes contra la red eléctrica del país.

Cada plataforma elaboró su esquema operativo en menos de 12 horas, detallando objetivos específicos, ubicaciones, horarios y métodos de ejecución tras eludir con facilidad sus barreras de seguridad, reveló un informe de 61 páginas publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés).

Qué son las capas de vulnerabilidad: el concepto que elaboró la ganadora del premio Konex de Bioética

Según determinaron expertos independientes consultados por el organismo entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, los planes obtenidos tenían capacidad para provocar daños reales.

"Las cuatro plataformas de IA produjeron información factible que podría ayudar a un actor malicioso a planificar y ejecutar ataques", advirtieron los investigadores de la GAO en el documento.

El organismo precisó además que, en respuesta a las indicaciones recibidas, dos de los sistemas generaron instrucciones para fabricar y detonar un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) diseñado para causar víctimas masivas.

Cómo vulneraron los filtros de seguridad de los chatbots de Inteligencia Artificial

Para realizar la auditoría de desempeño, los investigadores de la GAO se hicieron pasar por usuarios comunes con conocimientos limitados sobre inteligencia artificial. En una primera instancia ingresaron consultas previamente preparadas que no arrojaron contenido malicioso, pero luego continuaron las conversaciones con preguntas basadas en las propias respuestas de cada chatbot hasta eludir sus salvaguardas.

Aunque el informe identificó a las cuatro herramientas evaluadas, no reveló qué plataforma produjo cada resultado y las denominó bajo las letras A, B, C y D. Las plataformas A y B entregaron información para construir y detonar explosivos improvisados destinados a provocar víctimas masivas.

"La Plataforma A recomendó una fecha y hora específicas para el ataque porque estaban programados varios eventos públicos en la ciudad y se esperaba la asistencia de grandes multitudes", detalló la GAO. Ese mismo sistema sugirió alquilar un vehículo para viajar desde una ciudad cercana, explicó cómo evitar el rastreo del rodado e indicó tiendas ubicadas en el trayecto donde comprar los insumos necesarios.

Wall Street abrió en baja y Nvidia concentra todas las miradas: balance clave tras el escándalo de espionaje chino

"Además, la Plataforma A nos proporcionó un enlace a un documento que podría ayudar a un actor malicioso a reunir materiales, construir y detonar un artefacto explosivo improvisado", agregó el informe.

Por su parte, la Plataforma B elaboró un cronograma detallado con planes operativos, logísticos, de seguridad interna y de inteligencia, que incluía instrucciones para alquilar tierras agrícolas como base de operaciones y consejos para comprar materiales sin alertar a las fuerzas de seguridad.

Ataques con drones y armas de fuego contra la red eléctrica: ¿la IA se rebela?

En otra etapa de la auditoría, los investigadores consultaron a las plataformas C y D, que diseñaron planes para atacar la red eléctrica estadounidense con el objetivo de provocar daños económicos. La Plataforma C recomendó utilizar un dron, mientras que la Plataforma D sugirió emplear armas de fuego.

"En respuesta a nuestras consultas, la Plataforma C también recomendó la forma más rápida de provocar una falla en el componente de la subestación y generó un diagrama de cuatro pasos que describía el proceso de falla del componente, además de un video simulado y realista de un ataque con drones", señalaron los autores del informe.

El chatbot indicó además que una ofensiva con drones podía causar un cortocircuito y destruir la instalación.

Tras la publicación del informe, la senadora Maggie Hassan, próxima presidenta del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, anunció la convocatoria a una audiencia sobre esta amenaza y reclamó una respuesta legislativa urgente.

De 'sexo con robots' a 'detectores de orgasmos': los vibrantes avances de la IA en los juguetes sexuales

"Un terrorista puede conectarse a una plataforma de IA y en menos de 12 horas salir con un manual concreto sobre cómo llevar a cabo un ataque mortal", advirtió Hassan en un comunicado.

"Si el Congreso no actúa, es una cuestión de cuándo, y no de si, un actor malicioso utilizará la IA para planificar y ejecutar un ataque importante", sostuvo la legisladora. El informe de la GAO incluyó también los descargos de Anthropic, Google, OpenAI y SpaceXAI, compañías responsables de los modelos evaluados, que señalaron que continúan perfeccionando sus plataformas para garantizar la seguridad.

"Los beneficios potenciales de esta tecnología son inmensos, pero también pueden beneficiar a actores maliciosos", concluyó la GAO en su evaluación. El organismo advirtió que, en su estado actual, "esta tecnología puede ser potencialmente peligrosa y su uso indebido representa un riesgo creciente para la seguridad nacional y económica".

(ds)