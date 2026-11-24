​En los últimos meses tuve la oportunidad de participar en dos programas sobre inteligencia artificial en China. Viajé con la expectativa de conocer la realidad y los avances logrados por la superpotencia asiática sobre una tecnología que domina la conversación global. Más allá del debate sobre los controles y la regulación de la IA, volví con una certeza bastante inquietante: la gran pregunta ya no es qué puede hacer la IA, sino qué va a pasar con el trabajo humano cuando la IA haga casi todo más rápido, más barato y, muchas veces, incluso mejor. Eso ya puede verse en China.

Se trata justamente de una de las preocupaciones centrales de León XIV, desde que asumió su Pontificado. En su inaugural encíclica Magnifica Humanitas, el Santo Padre ha calificado el posible desempleo masivo provocado por el avance discriminado de la IA como “una verdadera calamidad social” ante la que el Estado debe asumir su responsabilidad. Estas definiciones estuvieron presentes en su histórica visita a la Argentina. Resulta interesante las coincidencias que hay entre la visión actual de la Iglesia y la de China en cuanto a los riesgos que conlleva la IA.

China siempre es un espejo que adelanta. Lo que hoy ocurre en Hangzhou, Shenzhen o Shanghái suele llegar al resto del mundo algunos años después.

Y ese espejo devuelve hoy la imagen de un país que se colocó a la vanguardia global en los sectores estratégicos de la economía del siglo XXI: inteligencia artificial, robótica, energías renovables, vehículos eléctricos y biotecnología, entre otros. Ya no se trata de que China se ponga al día con Occidente.

En varios de esos campos, es China la que marca el ritmo, mientras EEUU y otras potencias ya están en un proceso inverso de catch-up, impensado hace un par de décadas atrás.

El boom de las películas y miniseries sin actores reales

Lo primero que sorprende de la IA en China es la velocidad y alcance. No sólo la del desarrollo, sino sobre todo la de la implementación. La IA es una realidad omnipresente en China: está en los pagos, en la atención al público, en los hospitales, en las aulas, en la logística y en la gestión pública. Lo que en Occidente todavía se discute en foros y universidades, en China ya se usa a escala de cientos de millones de personas. Vale destacar: la cuestión ética de la IA no parece ser un tema resuelto en China. Si bien todo el tiempo se escucha el slogan de la IA “centrada en las personas”, lo cierto es que ya hay muchas de esas personas están siendo desplazadas por esta tecnología, sin alternativas a la vista.

Uno de los casos que más me impactó es el sector audiovisual. Los mini-dramas, ficciones de episodios de uno o dos minutos pensadas para el celular y la cada vez más exigua capacidad de atención de los jóvenes, son un fenómeno de consumo masivo en China. Y cada vez más se producen sin actores reales.

En el primer trimestre de 2026 se estrenaron cerca de 128.000, y más del 95% se produjo con IA. Una de ellas superó los 100 millones de reproducciones en Douyin (TikTok) en apenas 12 horas. Lo que antes requería semanas de rodaje, actores, técnicos, escenógrafos y editores, hoy lo resuelve un puñado de personas frente a una computadora. Ya hay “actores virtuales” que se vuelven más populares que muchas estrellas jóvenes de carne y hueso. El diseño audiovisual avanza a pasos agigantados, pero emplea cada vez a menos gente.

Lo mismo sucede con los videojuegos. China ya no es sólo el mayor mercado del mundo: es un exportador de primer nivel. En 2025 sus juegos facturaron más de US$ 20.000 millones fuera del país, y títulos como Black Myth: Wukong del estudio Game Science (Tencent) conquistaron al público global.

Los robots humanoides ya están entre nosotros

Es un negocio espectacular que, en relación con la riqueza que genera, también emplea relativamente a muy poca gente. La IA ya absorbe tareas de animación, guión, diseño y testeo que antes eran puertas de entrada para miles de jóvenes universitarios.

Robots que bailan, cantan y trabajan

Mientras la IA generativa reemplaza tareas creativas e intelectuales, los robots humanoides dotados de IA, como los de la empresaUnitree, hacen lo propio con un sinnúmero de labores manuales: en fábricas, depósitos, comercios, hoteles y hasta en la vía pública. China concentró el año pasado alrededor del 90% de los robots humanoides vendidos en el mundo.

Es una industria que ya produce en serie y exporta, ridiculizando en la comparativa a las cifras de EEUU y otros países donde se producen robots.

Es llamativo que los robots ya empiezan a reemplazar también a los artistas. En la gala de Año Nuevo de la televisión china, el programa más visto del país, decenas de robots ejecutaron coreografías de artes marciales y danza con una precisión impensable apenas un año antes.

En otros espectáculos, robots con manos de cinco dedos tocaron instrumentos junto a músicos humanos, y humanoides de rasgos hiperrealistas cantaron en escena. Bailan, cantan y tocan con una destreza similar a la humana. Y encima no se cansan, no cobran horas extras ni se enferman. Quizás lo más importante: Tienen un público creciente que consume y gusta de lo que hacen.

¿Bendición para los viejos y condena para los jóvenes?

Para China, este avance tiene una cara claramente positiva. El país envejece a un ritmo acelerado: a fines de 2025 tenía más de 323 millones de personas mayores de 60 años, el 23% de su población, y su población total cae por cuarto año consecutivo. En la última década perdió casi 60 millones de personas en edad de trabajar.

En ese contexto, estos robots que cuidan ancianos, operan fábricas y sostienen la productividad del mayor motor de la economía global no son una amenaza: son una necesidad y una ventaja competitiva extraordinaria.

La otra cara es dramática.

Hasta hace pocos años, graduarse en una buena universidad china, con lo tremendamente exigente que eso sigue siendo, equivalía a tener el futuro asegurado. Ya no. Este año salieron al mercado laboral un récord de 12,7 millones de graduados, y el desempleo urbano entre los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian llegó al 18,9% en agosto, el nivel más alto en un año.

Los propios analistas chinos ya mencionan a la IA, junto con la debilidad sostenida de la demanda interna, como una de las causas. Los puestos de entrada al mundo del trabajo en tareas de oficina, en programación, diseño, traducción o atención al cliente, son precisamente los que la IA está barriendo primero.

En China esto se debate en ámbitos especializados y está ciertamente entre las máximas prioridades del gobierno, aunque no parece haber una solución clara a la vista. El contexto de competencia estratégica con Estados Unidos no ayuda en ese sentido, ya que la carrera por el dominio de la IA más avanzada está en el epicentro del conflicto. No hay margen para ceder y, en el camino, millones de jóvenes deben afrontar una feroz lucha por la adaptación a este nuevo contexto híper-competitivo.

Un escenario preocupante para la Argentina

La pregunta inevitable es qué pasará cuando todos estos avances lleguen a nuestro país. Y no es una cuestión de si llegarán, sino de cuándo. No hay dudas, que el mercado local trata de adoptar los avances, en la medida de sus posibilidades, para no perder competitividad. La tecnología china ya está en nuestros celulares, nuestros autosy nuestros paneles solares. Los robots y los sistemas más avanzados de IA vendrán por la misma vía, cada vez más baratos y con menos barreras de entrada.

El impacto sobre el mundo laboral puede ser profundo. Los empleos administrativos, de atención al público, de producción de contenidos, de logística y buena parte del trabajo industrial rutinario están en la primera línea.

Y a diferencia de China, la Argentina no sólo también envejece aceleradamente, sino que además tenemos el gran problema adicional de millones de personas desempleadas con bajo nivel educativo. Para colmo, Argentina es un país con más de 15 millones de pobres (uno de cada tres argentinos) y con casi la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza.

Somos un país con un mercado laboral atravesado por la informalidad, con un sistema educativo decadente que no logra garantizar competencias básicas, sindicatos que siguen adoptando posiciones retrógradas ante las nuevas realidades tecnológicas y un Estado sin capacidad para pensar estratégicamente y amortiguar el fenomenal shock externo que se viene.

Si la IA desafía a los graduados de las mejores universidades chinas, quienes lideran las pruebas educativas PISA a nivel global, ¿qué les depara a nuestros jóvenes de los sectores más postergados? Muchos de esos jóvenes se acaban de movilizar masivamente en las calles, esperanzados por el mensaje que trajo León XIV a la Argentina, en un contexto de gran angustia e incertidumbre por la falta de oportunidades.

Nada de lo dicho es una invitación a resistir el cambio tecnológico, que es tan inevitable como potencialmente virtuoso en muchísimos aspectos. Es una invitación a prepararnos: a repensar el sistema educativo, a invertir en las capacidades que la IA complementa en lugar de reemplazar, a discutir cómo se distribuyen las ganancias de productividad y cómo se protege a quienes indefectiblemente quedarán en el camino.

China, otra vez, nos muestra el futuro antes de que llegue. La pregunta es si vamos a analizarlo obrando a tiempo, o bien vamos seguir aspirando a ser apenas un gran repositorio de los data centers que los países desarrollados y productores de IA no quieren albergar.

*Director Ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino. Analista internacional y docente universitario.