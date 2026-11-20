La Corporación de Aeronaves Comerciales de China (COMAC) completó este sábado con éxito el primer vuelo tripulado del CE025A, su primer avión comercial impulsado por electricidad. La prueba se realizó en la ciudad de Binzhou, en la provincia de Shandong y tuvo como objetivo validar el rendimiento la estabilidad de la aeronave antes de avanzar a su certificación comercial.

A bordo viajaron dos pilotos y un ingeniero de pruebas. La sesión completa demandó 57 minutos y 46 segundos, mientras que el aparato permaneció en el aire durante 16 minutos y 38 segundos.

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A diferencia de las aeronaves tradicionales, el CE-25A distribuye el empuje mediante diez ventiladores instalados sobre sus alas. Cuenta con capacidad para 19 asientos, puede despegar con un peso máximo de hasta 10 toneladas, alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora y opera a una altitud de hasta 2.400 metros.

El diseño apunta a cubrir tramos cortos de entre 200 y 400 kilómetros. En la práctica, el proyecto busca conectar centros urbanos cercano para ofrecer múltiples frecuencias diarias en rutas que hoy dependen del auto, micro o tren.

En cuanto a su denominación, la letra "E" refiere a su propulsión eléctrica, mientras que el número "25" certifica que cumple con la normativa china CCAR-25, que establece los estándares de seguridad para aviones de transporte de pasajeros.

La aeronave de COMAC completó su vuelo inaugural tripulado en Shandong

El desarrollo reunió a COMAC con el fabricante de baterías CATL, la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otras firmas privadas y centro académicos. La iniciativa refleja la estrategia de Pekín de trasladas los avances de su industria de autos eléctricos al sector aeronáutico.

Pese al éxito del ensayo, el avión todavía no se encuentra habilitado para trasladar pasajeros. COMAC ya presentó la solicitud del certificado de tipo ante la Administración de Aviación Civil de China y el trámite fue aceptado, aunque la aprobación definitiva continúa pendiente.

A este paso se suma otros antecedentes reciente en la carrera por la aviación limpia. En enero de 2025, el modelo eléctrico chino de cuatro plazas RX4E obtuvo la certificación oficial, mientras que en agosto de este año la empresa Heart Aerospace concretó el primer vuelo tripulado de su aeronave X1, que se mantuvo en el aire durante 27 minutos.