Este jueves 19 de noviembre, a las 13, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) presentará en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados un paquete de medidas de emergencia para el sistema científico argentino.

La Red hizo circular sus propuestas entre todos los bloques, incluido el oficialismo, y convocó a los legisladores a discutirlas antes del debate por el Presupuesto 2027. Tras la presentación podrán hablar los diputados que asistan y representantes de los organismos y de quienes aún esperan incorporarse.

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Se trata de "una propuesta de supervivencia", le detalló a PERFIL la doctora María Cecilia Miguez, investigadora del Conicet e integrante de la coordinación de la Rec. Según se explicó en el documento de esta convocatoria, la inversión proyectada para la función Ciencia y Técnica para el año 2027 equivale al 0,16% del PBI, cifra que está por debajo del nivel de 2002.

La Red también advirtió que se perdieron entre siete y ocho puestos de trabajo por día en el sector, que se redujeron las becas y que el financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos quedó prácticamente en pausa.

La RAICyT se constituyó a fines de 2023 y nuclea a autoridades de más de un centenar de instituciones de investigación de todo el país. Además de las diversas manifestaciones y elaboración de documentos, sus directivos impulsaron un amparo contra la derogación -implicita en la Ley de Presupuesto 2026- de los artículos que fijaban un piso de financiamiento para el área y preveían llevarlo al 1% del PBI en 2030.

Según Miguez, este amparo se presentó en febrero pasado y, si bien la causa está en el juzgado N.º 12 que lleva la Jueza Macarena Giménez, el proceso legal parece detenido. Mientras tanto, la pérdida de personal formado en temas de ciencia -sean científicos, de apoyo o administrativos- tiene un efecto que va más allá de los proyectos que se frenan. Formar a un investigador o a un técnico lleva años y, si no se cubren las vacantes que dejan las jubilaciones, también se resiente la formación de quienes deberían reemplazarlos.

Medidas de emergencia

Entre las medidas de emergencia que buscan paliar al menos en parte el grave deterioro de la ciencia local, los investigadores de la red proponen volver a exceptuar a los organismos científicos de la obligación de pedir autorización a la Jefatura de Gabinete para cubrir vacantes.

Eso solo permitiría reponer cargos de investigación, apoyo técnico y administración. Miguez señaló que unos 900 postulantes ya seleccionados siguen a la espera de incorporarse.

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La segunda es aplicar una “jeraquización” que implique para este sector un suplemento salarial que ayude a recuperar parte del 40% de poder adquisitivo que, según la red, perdió el personal desde fines de 2023. El documento cita como antecedente los suplementos que el Gobierno aplicó este año para las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Finalmente, la RAICyT también pide sumar $38.390 millones al presupuesto del Conicet. El refuerzo permitiría renovar servidores informáticos, cubrir gastos de funcionamiento de los institutos y financiar equipamiento, proyectos y obras menores.

El último punto propone que programas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, la Agencia I+D+i, el Malbrán y el Servicio Geológico Minero Argentino recuperen, en términos reales, el nivel de financiamiento de 2023. Entre ellos figuran la investigación y la extensión rural, la prevención de enfermedades y el financiamiento de proyectos científicos.

cp