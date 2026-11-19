Un equipo internacional de científicos halló un insecto sin alas junto a un glaciar en retroceso de la isla Navarino, en el extremo sur de la Patagonia chilena. El hallazgo se produjo en el cerro Virginia, a unos 780 metros de altitud, durante una expedición que buscaba al dragón de la Patagonia. Los investigadores identificaron al insecto como un plecóptero, un grupo asociado a ecosistemas de agua dulce, aunque quedó pendiente determinar a qué especie pertenece.

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El trabajo, publicado en noviembre de 2026 en la revista científica Ecology, documenta tanto el hallazgo como la reducción del hielo en el valle Los Bronces entre 2010 y 2026. La investigación estuvo encabezada por Javier Rendoll-Cárcamo, del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), el Instituto Milenio BASE y la Universidad de Magallanes. También participaron especialistas vinculados a la Universidad de Barcelona y al British Antarctic Survey.

Qué insecto encontraron junto al glaciar de la isla Navarino

La expedición recorrió los cinco remanentes glaciares que la Dirección General de Aguas de Chile había registrado en la isla en 2022. Ninguno superaba los 0,06 kilómetros cuadrados. El objetivo era localizar al dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), conocido por completar todo su ciclo de vida en el hielo glaciar de la región. La búsqueda terminó con el hallazgo de otro integrante de su familia, Gripopterygidae, en uno de los cinco sitios.

Los adultos miden entre 15 y 18 milímetros y carecen de alas. El equipo los encontró debajo de piedras húmedas, a la sombra y a menos de un metro del agua. Los ejemplares se ocultaban al quedar expuestos a la luz, un comportamiento que llevó a los investigadores a plantear que podrían tener hábitos nocturnos.

Las observaciones de las ninfas, la fase juvenil del insecto, permitieron precisar cómo usan ese ambiente. Los científicos las vieron nadar cerca de la orilla de una pequeña laguna de deshielo, desprenderse de bloques sumergidos y mudar sobre el hielo. El registro vincula las últimas etapas del desarrollo y la vida adulta con esa franja donde se encuentran el hielo, el agua y las rocas. Sigue abierta la pregunta de si allí transcurre todo su ciclo de vida.

¿El plecóptero hallado en Chile es una nueva especie?

El equipo pudo determinar a qué familia pertenece el plecóptero, pero no logró asignarlo a una especie ya descrita. Según explicó Rendoll-Cárcamo en el comunicado del Centro Internacional Cabo de Hornos, los análisis genéticos apuntan a que se trataría de una especie nueva. Esos resultados siguen inéditos y su descripción taxonómica formal está en curso.

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La distribución del insecto también está por definirse. En Navarino fue observado en un solo remanente glaciar, pero Rendoll-Cárcamo señaló que colaboradores del equipo también lo encontraron en remanentes de Ushuaia, del lado argentino del canal Beagle. El grupo inició una colaboración con investigadores de esa ciudad y todavía queda por establecer qué extensión ocupa el plecóptero en la región.

Cómo avanzó el retroceso glaciar en la isla Navarino

Para reconstruir los cambios en el valle Los Bronces, el equipo comparó el contorno del hielo de enero de 2010 con el inventario glaciar de 2022 y con el registrado en enero de 2026. La comparación mostró una contracción marcada a lo largo de esos 16 años. Una serie de fotos tomadas desde el mismo punto, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, también mostró una pérdida visible de hielo en el frente del glaciar en el transcurso de una sola temporada.

La ubicación del plecóptero distingue este caso del de otros insectos acuáticos asociados a glaciares. Según los investigadores, esos organismos suelen encontrarse en los arroyos alimentados por el deshielo. En el cerro Virginia, en cambio, las observaciones se concentraron en el borde del hielo, junto a la laguna que forma el agua de deshielo.

La falta de alas limita la capacidad del insecto para desplazarse hacia otros sitios. Por eso, los autores consideran que la población observada en Navarino podría ser especialmente vulnerable si el hielo continúa retrocediendo y se reduce el ambiente que ocupa. Su estado de conservación y su riesgo de extinción todavía están por determinar.

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