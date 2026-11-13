La Agencia Espacial Japonesa monitorea “movimientos inusuales” del misterioso asteroide 1998 KY26

La Agencia Espacial Japonesa (JAXA) intensificó el monitoreo y la recopilación de datos telemétricos sobre el enigmático asteroide 1998 KY26, cuerpo rocoso de tan sólo 11 metros de diámetro. Sin embargo, su llamativo período de rotación sumamente veloz, lo transformó en uno de los objetos científicos más complejos de estudiar de cara a la próxima década.

Con un tamaño comparable al de una estructura pequeña, la interacción gravitacional directa será prácticamente nula, lo que convertirá el tramo final de la misión en un desafío técnico sin precedentes para la ingeniería aeroespacial de la JAXA.

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La sonda interplanetaria Hayabusa2, célebre por su exitosa misión de retorno de muestras del asteroide Ryugu, mantiene una trayectoria de crucero programada para interceptar y llegar a la superficie del asteroide 1998 KY26 en julio de 2031.

Asteroide 1998 KY26 | Crédito: JAXA

Los referentes del Departamento de Exploración de cuerpos menores de la agencia espacial nipona advirtieron que “su velocidad orbital obliga a descartar simplificaciones previas” y desafía los modelos tradicionales de la mecánica celeste.

Las últimas mediciones realizadas sobre el impredecible planetoide, registraron una aceleración no gravitacional que desconcierta a los investigadores y obliga a los especialistas a abrir debates teóricos sobre su naturaleza física.

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Fuentes de la JAXA señalaron que “estudiar un cuerpo de estas dimensiones requiere una precisión milimétrica. Cada campaña de observación desde la Tierra nos ayuda a refinar los parámetros de su órbita y a entender cómo las fuerzas térmicas y de radiación modifican su desplazamiento diario en el espacio profundo”.

La hipótesis de un 'cometa oscuro' sobre el asteroide 1998 KY26

Uno de los debates más intensos en torno al comportamiento dinámico del asteroide giró en torno a la denominada hipótesis del cometa oscuro.

Durante los últimos años, diversos análisis sugirieron que el asteroide 1998 KY26 podría pertenecer a esta categoría de cuerpos celestes: objetos que a simple vista simulan ser asteroides inertes, pero cuya aceleración adicional responde a una sutil y constante expulsión de gases volátiles (outgassing) provenientes de reservas internas de hielo.

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Asteroide 1998 KY26

No obstante, no llega a desarrollar la característica cabellera o cola luminosa de los cometas tradicionales.

Los investigadores plantean que la presión de la radiación solar y la emisión térmica del propio objeto podrían contribuir a ese movimiento anómalo.

Como contracara, estudios previos habían indicado que determinados efectos de la radiación, considerados por sí solos, no parecían suficientes para explicar la magnitud de la aceleración observada. El misterio, entonces, sigue abierto.

PM