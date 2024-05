Bennu: ¿Puede impactar un asteroide contra la Tierra dentro de 158 años?

El impacto de un gran asteroide contra la Tierra hace millones de años cambió completamente la realidad, provocando la extinción de los dinosaurios y generando una importante modificación en la superficie del planeta. Ahora, en pleno 2024, un estudio de la NASA estudió las probabilidades de que este escenario se repita.

El informe "Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data" del organismo estadounidense se dedicó a estudiar por años la trayectoria del asteroide Bennu.

Fue la nave espacial Origins la que permitió realizar un seguimiento preciso del cuerpo rocoso para así conocer en detalle los movimientos del objeto. El estudio afirmó que las posibilidades de que impacte contra la Tierra son muy bajas.

El organismo precisó que hasta el año 2300 la posibilidad de que el asteroide Bennu colisione contra la Tierra es menor al 1%. En este contexto, el mayor punto de riesgo de choque se produciría el 24 de septiembre del año 2182, donde la probabilidad se eleva al 0,037%.

"La misión de Defensa Planetaria de la NASA es encontrar y monitorear asteroides y cometas que pueden acercarse a la Tierra y puedan representar un peligro para nuestro planeta", recordó al respecto la científica Kelly Fast, responsable del Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra.

Sobre el asteroide Bennu, agregó: "Realizamos estudios astronómicos continuos que recopilan datos para descubrir objetos previamente desconocidos y refinar nuestros modelos orbitales. La misión OSIRIS-REx ha brindado una oportunidad extraordinaria para afinar y probar estos modelos, ayudándonos a predecir mejor dónde estará Bennu cuando se acerque a la Tierra dentro de más de un siglo".

OSIRIS-REx, antes de separarse del asteroide el 10 de mayo de 2021, pudo brindar mucha información sobre el tamaño, forma, masa, y composición del asteroide, analizando su giro, trayectoria orbital y muestras de roca y polvo de su superficie que han llegado a la Tierra, permitiendo casi descartar la posibilidad de una colisión en el futuro.

