392 metros bajo el mar: Noruega construye el túnel submarino más largo y profundo del mundo

Noruega continúa con la construcción del túnel vial submarino Rogfast, una obra que atravesará el subsuelo marino de la costa oeste del país. Con fecha de finalización para 2033, tendrá una extensión de 27 kilómetros y alcanzará una profundidad de 392 metros bajo el nivel del mar.

El proyecto reemplazará las conexiones de ferry, optimizará los tiempos de traslado y permitirá convertir la ruta costera E9 en un corredor sin transbordadores. La construcción cuenta con un presupuesto de 25.000 millones de coronas noruegas y conectará las áreas de Stavanger y Haugesund.

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Conexión bajo el mar: cómo será el túnel Rogfast

El diseño del túnel cuenta con dos tubos independientes, con dos carriles de circulación cada uno. Estarán unidos por conexiones transversales e instalaciones de seguridad destinadas a facilitar la respuesta ante emergencias. Asimismo, incorporará una rotonda subterránea de 260 metros de profundidad.

El plano digital del túnel Rogfast. | Crédito: Skanska

La excavación avanza de manera simultánea en ambos extremos del recorrido. Debido a que la obra requiere una precisión muy estricta, ya que el margen de error es de solo 5 centímetros, se emplearon escáneres láser con espejos giratorios que captan 2 millones de puntos de información por segundo, lo que permite crear una réplica digital de cada tramo y compararla con los planos de ingeniería.

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Según las autoridades y la constructora, el túnel mejorará el acceso a empleo, educación y servicios públicos para las comunidades de la costa occidental; y una baja en costos logísticos de la industria pesquera. No obstante, el cierre de los servicios de ferry significará la pérdida de puestos de trabajo asociados a las operaciones.

Medidas de seguridad del túnel Rogfast

La construcción del túnel Rogfast incluyó la implementación de distintas medidas de seguridad. En primer lugar, el sellado de la roca es uno de los desafíos centrales de la excavación, por lo que la empresa busca perfeccionar los métodos de inyección y sellado para mantener condiciones laborales seguras.

El túnel Rogfast contará con medidas de seguridad para proteger a los conductores. | Crédito: Skanska

Por otro lado, la obra contará con un sistema de ventilación longitudinal basado en ventiladores de chorro que impulsan la circulación del aire. También se instalarán conductos que se extenderán hasta Kvitsøy con el objetivo de reducir la contaminación y preservar las condiciones seguras por los conductores.

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El operativo de seguridad también incluirá alertas en tiempo real para detectar embotellamientos, averías y otros incidentes; así como también cámaras y radares que controlarán la circulación. Además, los pasos entre ambos tubos funcionarán como vías de evacuación en caso de emergencia.

JSM / ds