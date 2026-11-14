Cielo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el clima en CABA para la Noche de los Museos

Este sábado llega la Noche de los Museos a la Ciudad de Buenos Aires, un evento en el que los ciudadanos podrán recorrer los museos más importantes de la capital completamente gratis. Debido a que muchos recorridos se realizan a pie, será necesario estar atento a la evolución del clima durante las horas del evento.

Este año, habrá más de 350 museos, centros y galerías participantes, y tendrá su inicio a las 19:00. Por otro lado, debido a la jornada nocturna, tanto los subtes como colectivos serán gratuitos, siempre que los visitantes cuenten con el Pase Libre de transporte, que se encuentra en la página web oficial del gobierno porteño.

Noche de los Museos: la plataforma que permite armar el recorrido de la mejor manera

Cómo estará el clima durante la Noche de los Museos

Para la noche de este sábado 14 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura descenderá hasta ubicarse en los 23 °C, generando un cierre de jornada agradable tras una máxima vespertina que rondó los 27 °C.

| Crédito: Noche de los Museos 2026

El cielo se presentará parcialmente nublado en toda el área metropolitana, permitiendo el desarrollo de las actividades al aire libre sin inconvenientes visuales ni amenaza de fenómenos adversos.

Según el reporte del organismo oficial, la probabilidad de precipitaciones para el tramo nocturno será del 0 %, descartando por completo la caída de agua durante el evento.

Los vientos rotarán hacia el sector este, soplando de manera leve con velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h, dejando atrás las ráfagas del sector sur que se hicieron sentir durante la tarde.

Alertas meteorológicas este 14 de noviembre y el pronóstico para los próximos días

En relación con los avisos oficiales, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas vigentes por fenómenos meteorológicos adversos para la Ciudad de Buenos Aires ni para el AMBA durante la noche del sábado, por lo que los ciudadanos podrán disfrutar la Noche de los Museos sin preocuparse por la lluvia.

| Crédito: Turismo BA

Para el domingo 15 de noviembre, el organismo anticipa la continuidad del buen tiempo en la región metropolitana, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C.

La jornada dominical transcurrirá con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, presentando una baja probabilidad de precipitaciones de apenas el 10 % durante la mañana y sin lluvias previstas para el resto del día.

El inicio de la próxima semana mantendrá este patrón de estabilidad, ya que para el lunes 16 de noviembre se pronostica una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

Hacia el martes 17 de noviembre, las condiciones permanecerán sin cambios bruscos, con registros térmicos que oscilarán entre los 20 °C de mínima y los 26 °C de máxima, consolidando una seguidilla de días templados y sin precipitaciones en todo el ámbito porteño.

JSM/AF