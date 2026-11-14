Tormentas de madrugada y rápido alivio: así estará el tiempo este sábado 14 de noviembre en CABA y el AMBA

El tiempo en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA presentará un cambio de condiciones durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre. Tras el ambiente cálido del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)​ prevé el ingreso de lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada.

La inestabilidad se concentrará entre las 02:00 y las 06:00, momento en que las probabilidades de precipitación alcanzarán entre el 70 % y el 90 %. Hacia la mañana, el fenómeno perderá intensidad rápidamente, dando paso a una mejora temporaria y cielo parcialmente nublado durante la tarde.

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Las primeras precipitaciones comenzarán a registrarse hacia las 01:00 y 02:00 de la madrugada en la región metropolitana, con ráfagas del sector norte que rondarán los 30 km/h. El núcleo más intenso de lluvias y chubascos tormentosos se desarrollará alrededor de las 05:00 y 06:00, con acumulados estimados de hasta 12 a 15 milímetros en pocas horas y un descenso térmico que ubicará la temperatura mínima en torno a los 19 °C o 20 °C.

Las primeras precipitaciones comenzarán a registrarse hacia las 01:00 y 02:00 de la madrugada en la región metropolitana | Crédito: CeDoc Perfil

A partir de las 07:00 y 08:00, el temporal dejará el AMBA y las chances de lluvia caerán al 10 % o 15 % según el SMN. El viento rotará al sector suroeste y sur con velocidades de entre 18 y 43 km/h, lo que favorecerá la limpieza gradual de la nubosidad.

Durante la tarde del sábado, el tiempo se mantendrá estable y con cielo parcialmente nublado o despejado en CABA y el conurbano bonaerense. La temperatura máxima trepará hasta los 27 °C, mientras que hacia la noche el ambiente volverá a templarse con marcas cercanas a los 21 °C y cielo algo nublado.

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Alertas meteorológicas este 14 de noviembre y el pronóstico extendido

Para este sábado 14 de noviembre, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero. En ambas provincias se esperan lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en sectores de Chaco y Santiago del Estero. | Crédito: CeDoc Perfil

Por otra parte, el organismo oficial emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en Formosa, Salta, Jujuy y Chaco, además de una advertencia de nivel naranja por tormentas en Misiones durante la mañana.

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el domingo 15 de noviembre llegará con un leve descenso térmico producto de la circulación del viento del sector este y sur. Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte del día, una temperatura mínima de 17 °C a 18 °C y una máxima de entre 24 °C y 25 °C, sin precipitaciones previstas.

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Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes 16 continuará con nubosidad variable, temperaturas entre los 21 °C y 25 °C y baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. El martes 17 volverá la inestabilidad con chances de precipitaciones débiles durante el día y marcas térmicas que oscilarán entre los 18 °C y 26 °C.

JSM