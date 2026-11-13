El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas severas este viernes en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja ante la llegada de un frente de inestabilidad al AMBA que traerá aparejadas lluvias y tormentas con fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ignacio López Amorín, especialista del SMN, precisó que el nivel de advertencia indica que “las tormentas tienen potencial para generar fenómenos severos en lapsos muy breves”.

Desde el SMN señalaron que tras una mañana con una temperatura elevada que rondará los 29 °C en la Ciudad de Buenos Aires, el núcleo más activo del temporal ingresará hacia la tarde y la noche de este viernes, extendiendo las lluvias aisladas hasta las primeras horas del sábado.

Un frente frío ingresará al AMBA el fin de semana y se espera una caída abrupta de la temperatura

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una circular de monitoreo preventivo dirigida a las coordinaciones zonales y a los comités de emergencia del conurbano. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros.

Alerta naranja en AMBA | Crédito: X @BAProvincia

La conducción técnica del ente nacional explicó que las jornadas de tiempo inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires responden al avance de un sistema frontal frío instalado sobre la franja central de la Argentina.

El nivel de alerta naranja rige en más de 10 localidades del territorio bonaerense

Además del AMBA, el reporte oficial bonaerense del SMN actualizado a las 8:25 de este viernes 13 de noviembre indica la vigencia del nivel de alerta naranja en distritos del oeste y sudoeste como Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Puan, Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca.

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Alerta naranja en el AMBA | Crédito: Servicio Meteorológico Nacional

El fenómeno se producirá por el encuentro entre el aire frío que avanza desde el sur y una masa de aire cálido y húmedo instalada sobre buena parte del centro argentino.

Qué significa la alerta naranja en el AMBA y cuáles son las recomendaciones oficiales del SMN

Dentro de la escala del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se advierte que podrían llegar tormentas fuertes y severas con abundantes precipitaciones y granizo de diversos tamaños. Además, se esperan ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

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Alerta naranja en AMBA | Crédito: Captura SMN

-Permanecer en construcciones cerradas: como viviendas, escuelas o edificios públicos, y evitar salir si no es estrictamente necesario.

- No sacar la basura: retirar objetos sueltos de balcones, terrazas o patios (macetas, toldos, sillas) que puedan volarse y provocar accidentes.

- Alejarse de zonas inundables: y no intentar cruzar a pie ni en vehículo calles, túneles o pasos bajo nivel anegados.

- Evitar refugiarse cerca de árboles, postes de luz o carteles publicitarios: debido al riesgo de caída por ráfagas y descargas eléctricas.

- Desconectar los electrodomésticos: y cortar el suministro eléctrico general en caso de que ingrese agua al domicilio.

Mantener cargados los teléfonos celulares y contar con una linterna, agua potable y los números locales de emergencia a mano (103 Defensa Civil, 911 Policía, 100 Bomberos).

PM / ds