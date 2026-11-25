El retiro del deck gastronómico de una cafetería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 terminó con una discusión entre la Policía de la Ciudad, empleados y vecinos de Caballito. La intervención se realizó este martes por disposición del Gobierno porteño que en un comunicado señaló: "En el marco de las obras para la llegada del Trambus a Caballito, la Ciudad dispuso el retiro de cuatro decks gastronómicos ubicados sobre la calle Ambrosetti. La medida, que fue comunicada con anticipación a los comerciantes, permitirá habilitar un carril adicional para la circulación de colectivos y mejorar la fluidez del tránsito en la zona".

El procedimiento se llevó adelante en Tina Café, mientras el local todavía estaba abierto y había clientes sentados en las mesas, algunos de ellos con sus consumiciones. La situación derivó en forcejeos entre los efectivos y las personas que estaban en el lugar, y quedó registrada en distintos videos que circularon en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los agentes comenzaron a retirar el mobiliario, incluso con tazas y pertenencias de los clientes. Una mujer reclamó que acababa de pagar su café y gritó: "¡Pagué el café!".

Personal de Espacio Público estuvo a cargo del procedimiento y solicitó apoyo de la Policía de la Ciudad para concretar el retiro. Según informaron fuentes policiales, durante el operativo un hombre golpeó a un inspector del Gobierno porteño, aunque no hubo personas detenidas.

En una de las grabaciones, un policía advirtió: "Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida".

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Por qué la Ciudad dispuso retirar los decks

El procedimiento se enmarca en los cambios de circulación previstos por la implementación del TramBus en Caballito, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que comenzará a funcionar a mediados de diciembre y conectará ocho barrios porteños a lo largo de 20 kilómetros.

Se implementarán desde este miércoles modificaciones en el sentido de circulación de distintas calles y avenidas del barrio. Entre ellas, Juan B. Ambrosetti pasará a tener sentido hacia el sur entre Arturo Jauretche y Rivadavia. Por esa arteria circularán las líneas 55 y 145, que actualmente utilizan la avenida Acoyte. Para habilitar un carril adicional destinado al transporte, el Gobierno porteño dispuso retirar cuatro decks gastronómicos instalados sobre esa calle.

| Crédito: Prensa GCBA

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El reordenamiento también alcanzará a otras arterias. La avenida Honorio Pueyrredón tendrá sentido único hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén, mientras que Acoyte circulará hacia el norte, desde Neuquén hasta Díaz Vélez. Además, Felipe Vallese pasará a tener doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti, y el pasaje Florencio Balcarce tendrá circulación hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Según explicaron desde el Gobierno porteño, las modificaciones buscan distribuir los recorridos de los colectivos, evitar la concentración de unidades en una misma avenida y reducir los cuellos de botella en el tránsito. El proyecto también contempla carriles exclusivos o preferenciales para el nuevo transporte.

La primera línea del sistema, denominada T1, tendrá un recorrido de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Costanera Norte y atravesará ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Los vehículos serán eléctricos, de fabricación nacional y contarán con rampas de acceso, espacios para personas con movilidad reducida y conexión WiFi gratuita.

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El reclamo del dueño de la cafetería

En las horas previas al enfrentamiento, Jorge Prado, dueño del establecimiento, ya había cuestionado la decisión de retirar el deck y asegurado que no había recibido una notificación formal.

Según contó, personal del Gobierno porteño se había presentado durante la mañana para comunicarle que debía liberar el espacio. "Hoy a las 8 de la mañana me encuentro con que me quieren desarmar el deck que tengo para la gente sin ningún tipo de notificación. Dicen que tenían una orden de desarmármelo sí o sí, y de sacarme el lugar", sostuvo en declaraciones a La Nación. "Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga", advirtió.

Acto seguido, en diálogo con TN, Prado explicó que desde la Ciudad le dijeron que la notificación había sido enviada el viernes anterior. Sin embargo, aseguró que nunca la recibió y que el aviso original habría sido remitido en agosto, cuando todavía no estaba a cargo del negocio, que abrió hace aproximadamente un mes.

También dijo que se comunicó con el anterior propietario, quien, según su versión, tampoco había recibido ninguna comunicación.

El comerciante cuestionó además que el operativo avanzara mientras había clientes consumiendo y aseguró que había intentado conseguir personal para desmontar la estructura por sus propios medios, sin romperla. "Yo tenía gente en el deck, que estaba consumiendo", relató.

Según su reconstrucción, después de comunicarse con su abogado y de conseguir que el procedimiento se demorara hasta el mediodía, llamó a su socio para que enviara trabajadores que pudieran retirar el deck. Sin embargo, afirmó que las autoridades no aceptaron esa alternativa. "En una hora llegaban para desarmarlo. Dijeron que no. Lo rompieron y se lo llevaron", denunció.

Prado contó que primero hubo una discusión entre dos hombres que se trasladó hacia una esquina y que, posteriormente, los efectivos comenzaron a correrlos hacia el local. En ese contexto, se produjeron nuevos forcejeos y golpes, mientras los vecinos reclamaban que los policías soltaran a uno de los hombres que habían reducido.

"¡Déjenlo, son ocho contra una persona, lo van a matar!", se escucha gritar a una de las personas presentes en uno de los videos. El dueño también intervino y reclamó: "¡Paren! ¡Me están rompiendo el negocio!".

| Crédito: Instagram

Tina Café, el local de Caballito donde se realizó el operativo para retirar el deck gastronómico | Crédito: Instagram

"Yo abrí hace un mes aproximadamente y me rompieron el negocio. También le rompieron la moto a uno de mis empleados, me destrozaron el deck", sostuvo Prado en diálogo con TN. Durante los incidentes, el comerciante reconoció que llegó a arrojar una silla en medio de la pelea.

MV