A partir del miércoles 25 de noviembre, comenzarán a implementarse cambios en el sentido de circulación de distintas calles y avenidas del barrio porteño de Caballito. Las modificaciones se realizarán de manera progresiva y forman parte de las obras de adecuación vial previstas para la puesta en marcha del TramBus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que comenzará a funcionar a mediados de diciembre.

Entre los principales cambios, la avenida Honorio Pueyrredón tendrá sentido único hacia el sur en el tramo comprendido entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén. En tanto, la avenida Acoyte pasará a tener circulación en sentido norte, desde Neuquén hasta avenida Díaz Vélez. Ambas arterias incorporarán carriles exclusivos para el transporte público.

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Trambus | Crédito: Prensa GCBA

El reordenamiento también alcanzará a otras calles del barrio. Felipe Vallese pasará a tener doble sentido de circulación entre avenida Acoyte y Ambrosetti, mientras que Juan B. Ambrosetti cambiará su sentido hacia el sur entre Jauretche y avenida Rivadavia. Por su parte, el pasaje Florencio Balcarce tendrá circulación hacia el norte entre Yerbal y avenida Rivadavia.

Además, la calle de convivencia Honorio Pueyrredón, conocida como Parque Lineal, modificará su sentido de circulación hacia el sur en el tramo comprendido entre Avellaneda y Neuquén.

Según informaron desde el Gobierno porteño, las adecuaciones se definieron a partir de un Estudio de Impacto Ambiental y de un análisis específico sobre el puente ubicado en la calle Ambrosetti, que permitirá dar continuidad a los recorridos de las líneas de colectivos 55 y 145.

Trambus | Crédito: Prensa GCBA

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El objetivo del nuevo esquema es ordenar la circulación en sentido norte-sur, distribuir los recorridos de los colectivos de acuerdo con su procedencia y evitar que las unidades se concentren en una sola avenida. De esta manera, se busca reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar el tránsito en las calles de Caballito.

En ese sentido, el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, sostuvo que el TramBus permitirá mejorar la conexión entre ocho barrios porteños y ofrecer una alternativa de transporte público "más rápida, frecuente y sustentable".

Cómo será el recorrido del TramBus

La primera línea del sistema, denominada T1, tendrá una extensión de 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con Costanera Norte, a través de ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El recorrido contará con paradas ubicadas aproximadamente cada 500 metros y once paradores icónicos en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estos espacios funcionarán como nodos de conexión con las líneas de subte, trenes, colectivos y el sistema público de bicicletas EcoBici. Además, tendrá boleto integrado con todas las líneas de subte.

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Los vehículos serán eléctricos y estarán fabricados en Argentina. Entre sus características, contarán con piso bajo, rampas de acceso, espacios destinados a personas con movilidad reducida y cochecitos, conexión WiFi gratuita, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

El sistema también incorporará carriles exclusivos o preferenciales y un mecanismo de "semáforos observados", que permitirá extender el tiempo de luz verde cuando una unidad del TramBus esté atravesando una intersección.

La implementación del nuevo transporte se enmarca en el Plan Urbano Ambiental, el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, iniciativas que apuntan a reducir las emisiones y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.

PC