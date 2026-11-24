Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizan este martes 24 de noviembre desde las 7 frente al establecimiento , ubicado en Combate de los Pozos 1881, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar los despidos y las suspensiones que dispuso el Consejo de Administración contra 38 empleados que participaron de las protestas salariales del año pasado . La convocatoria fue realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la A sociación de Profesionales y Técnicos (APyT) , que también llamaron a la sociedad y los medios de comunicación a acompañar la jornada. En medio de las protestas un grupo de manifestantes tomó las instalaciones del nosocomio para expresar su rechazo a los despidos.

La protesta se realizará durante el ingreso del personal al hospital, ante la posibilidad de que las autoridades impidan el acceso a los trabajadores alcanzados por las sanciones. Por ese motivo, los gremios solicitaron a la prensa que se registre si se les permite ingresar a sus puestos de trabajo. Además, a las 12 está previsto un acto y una conferencia de prensa para exponer su rechazo a las medidas.

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Garrahan Ate y APyT | Crédito: Garrahan Ate y APyT

Las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes 20 de noviembre. Según información de las organizaciones sindicales, el Consejo de Administración emitió órdenes de cesantía para diez trabajadores y suspensiones de 20 días sin goce de sueldo para otros 27. Entre los alcanzados por los pedidos de despido se encuentra Norma Lezana, secretaria general de APyT.

El conflicto se origina en un sumario administrativo iniciado hace un año contra empleados que participaron de las manifestaciones por mejoras salariales y en defensa del hospital. Desde ATE cuestionaron que las autoridades pretenden avanzar con las sanciones sin respetar los plazos de reconsideración y apelación establecidos en el reglamento interno de la institución.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios está relacionado con la tutela sindical. Según denunciaron, nueve de los diez trabajadores con pedidos de cesantía cuentan con esa protección, que impide despedirlos o suspenderlos sin una resolución judicial previa que los desafuere, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551.

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En ese marco, APyT recordó que la Justicia ya intervino en las actuaciones contra los trabajadores. El 24 de febrero, el juez Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 32, ordenó suspender los sumarios en el marco de un amparo presentado por el sindicato. Además, en julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la desestimación de la causa penal contra quienes participaron de las protestas de 2025.

Norma Lezana vinculó las nuevas medidas con los reclamos que encabezaron los trabajadores el año pasado y con la situación presupuestaria del establecimiento. "No es casualidad que, en este momento, la intervención del Garrahan designada por el ministro Lugones nos ataque otra vez con amenazas de despidos y suspensiones a los voceros del reclamo que el año pasado frenó la sangría de renuncias de profesionales de nuestra institución", sostuvo.

La dirigente también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre una reducción del 10% en los fondos destinados al hospital. Por su parte, Maximiliano Bares, integrante de la Comisión Directiva de APyT, afirmó: "Nos castigan por haber defendido el Garrahan de los chicos y chicas, con acceso universal, de calidad y sin discriminaciones. No nos asustan, no nos amedrentan y no vamos a bajar los brazos".

El financiamiento del hospital también forma parte de la disputa. Según los estados contables obtenidos por APyT mediante un amparo, los aportes de la Nación pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, pese a que durante ese período la inflación fue del 31,55%. El sindicato también denunció una caída en la dotación de enfermería, que habría pasado de 2.000 trabajadores a aproximadamente 1.350.

Frente a este escenario, las organizaciones sindicales anticiparon que impulsarán una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunciaron la creación de un fondo de lucha para asistir a los empleados afectados por las sanciones.

"En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional", expresó APyT en la convocatoria a la movilización de este martes.

PC