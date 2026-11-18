El proyecto para recuperar a la Ciudad de Buenos Aires como sede de las principales competencias del automovilismo internacional continúa avanzando. En ese marco, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , recibió al expiloto brasileño Emerson Fittipaldi, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, quien visitó las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Durante la recorrida, Fittipaldi pudo conocer de cerca los trabajos que buscan convertir al histórico circuito de Villa Soldati en una pista preparada para recibir nuevamente a las máximas categorías del deporte motor. Macri estuvo acompañado por el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes.

La visita tuvo como protagonista a una de las grandes leyendas de la Fórmula 1. Fittipaldi conquistó los campeonatos mundiales de 1972 y 1974 y, con apenas 25 años, se convirtió en el piloto más joven en alcanzar ese título. En sus 144 Grandes Premios consiguió 14 triunfos y 35 podios . Además, conserva un vínculo especial con la Argentina, donde ganó dos carreras, en 1973 y 1975, y compartió podio con Carlos Reutemann.

ANMAT anunció que dio de baja a más de 50 compañías que distribuyen productos médicos: el motivo de la decisión

Jorge Macri recorrió las obras del Autódromo con Emerson Fittipaldi, dos veces campeón mundial de Fórmula 1 | Crédito: Prensa GCBA

El brasileño destacó la importancia de la renovación del circuito y el impacto que tendrá para el automovilismo regional. También recordó a figuras que marcaron su trayectoria, como Juan Manuel Fangio, a quien definió como una inspiración y mentor, además de José Froilán González y los hermanos Rodríguez.

“Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina, será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1”, expresó Fittipaldi, quien también manifestó su orgullo por haber ganado en el trazado porteño.

Por su parte, Jorge Macri resaltó el nivel de los trabajos y la tecnología aplicada a la reconstrucción. " Mucha gente ve lo que estamos haciendo en el Autódromo y se impresiona. Pasó hoy con Emerson Fittipaldi. Me decía 'es maravilloso'. El túnel, el trazado, la tecnología que se usa para hacer el asfalto, que se controla con cámaras térmicas para garantizar que todas las máquinas dejen el asfalto sin grietas. Es una obra espectacular", señaló.

La Noche de las Heladerías en la Ciudad de Buenos Aires: habrá 2x1 en más de 500 locales

Como recuerdo de la visita, el Gobierno porteño le entregó al expiloto un colectivo en miniatura decorado con el tradicional fileteado porteño y una pieza del antiguo Autódromo de Buenos Aires.

Jorge Macri recorrió las obras del Autódromo con Emerson Fittipaldi, dos veces campeón mundial de Fórmula 1 | Crédito: Prensa GCBA

El camino hacia el regreso de la Fórmula 1

La recorrida se suma a una serie de encuentros que el Gobierno de la Ciudad viene manteniendo con referentes del automovilismo internacional para presentar el proyecto de modernización del circuito . En abril , Macri se reunió con el piloto argentino Franco Colapinto y, en septiembre, recibió al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem , a quien le presentó el plan integral de renovación.

Además, días atrás se mantuvo una reunión con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1 , en el marco del Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos. El objetivo de estos contactos es avanzar en las gestiones para que la máxima categoría del automovilismo vuelva a competir en suelo argentino.

En ese sentido, Macri explicó que la intención es tener el Autódromo finalizado para realizar las pruebas correspondientes y recibir al MotoGP , previsto para el 9, 10 y 11 de abril de 2027. También anticipó que la Ciudad busca concretar durante marzo un acuerdo con la Fórmula 1 que permita establecer un horizonte para el regreso de la categoría en 2028 o 2029.

La Ciudad de Buenos Aires suma una nueva biblioteca a la red de subtes: estará en el Pasaje Lima

Una transformación que apunta a la élite mundial

La renovación de Oscar y Juan Gálvez contempla una ampliación de su capacidad hasta alcanzar los 150.000 espectadores diarios, además de una modernización integral de su infraestructura. El proyecto también apunta a generar un importante movimiento económico y turístico en la zona sur de Buenos Aires.

Las obras incluyen la reconstrucción de la pista con tres capas de asfalto, la colocación de nuevas defensas, la construcción de un túnel de 400 metros que conectará el acceso de la avenida Roca con el paddock y la renovación del edificio de boxes.

Pavimento Autódromo Juan Gálvez | Crédito: Prensa GCBA

El asfaltado comenzó en octubre y tiene previsto finalizar en febrero. Actualmente, distintos equipos trabajan en simultáneo y ya se colocó la primera capa en la recta opuesta y en varios sectores correspondientes a las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

En paralelo, avanza la construcción del túnel y se prevé finalizar el edificio de boxes durante enero. También se incorporaron turnos nocturnos de trabajo para recuperar posibles demoras vinculadas a las lluvias extraordinarias que podrían producirse por el fenómeno de El Niño.

PC/fl