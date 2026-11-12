Avanza la renovación del autódromo y el sueño de la F1 en la CABA está cada vez más cerca

El Gobierno porteño avanza con el asfaltado de la pista, la colocación de defensas y la excavación del túnel hacia el paddock en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con el objetivo de finalizar la reforma integral en marzo. Las obras buscan adaptar el circuito porteño a los estándares internacionales para recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027 y respaldar la candidatura oficial de la Ciudad para volver a ser sede de la Fórmula 1.

Pavimento Autódromo Juan Gálvez | Crédito: Prensa GCBA

Como se recordará, el titular del Ejecutivo porteño, Jorge Macri, le presentó el viernes pasado al presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a recibir un Gran Premio de automovilismo internacional en el renovado autódromo porteño. El encuentro en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil, fue un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

Jorge Macri se reunió con Stefano Domenicali y le presentó el proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires

En este sentido, la CABA estrenará internacionalmente el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. La competencia se correrá del 9 al 11 de abril, cuando sea sede de la cuarta fecha de la temporada 2027.

Pavimento Autódromo Juan Gálvez

“Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, sostuvo Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Tal como ocurre en estos casos, la empresa estatal porteña está a cargo de la licitación y control de las obras.

MotoGP confirmó su regreso a Buenos Aires: correrá en el renovado Gálvez del 9 al 11 de abril de 2027

Más adelante, el Jefe de Gobierno agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la F1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo. El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México DF, San Pablo va entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y este Autódromo en la agenda mundial de las carreras”, completó.

“Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, señaló, por su parte, el secretario Turnes.

La Ciudad termina de probar el asfalto de la pista del nuevo Autódromo para que corra el MotoGP y quede listo para la F1

Tiempos de finalización y estado de obras

Según el cronograma de los trabajos, se estima que en enero se termina el edificio de boxes; durante el mes de febrero se terminará el trabajo de asfaltado de la pista, mientras que para marzo de 2027, está previsto que se termine el túnel que lleva al paddock y la pintura de pista.

◾Asfaltado de la pista: comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto.

◾Avance del circuito: la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

◾Tecnología de pavimentación: se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

◾Defensas de seguridad: se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

◾ Paso bajo nivel: finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.

◾ Obras hidráulicas: los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar.

◾ Horquilla de Fórmula 1: el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%.

◾Turno nocturno: se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cómo sigue el plan de obras?

La ejecución de este plan de obras está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), de la Ciudad, que tiene en proceso licitatorio otras etapas del proyecto. Una de las licitaciones lanzadas contempla la construcción de un nuevo cerco perimetral. El actual alambrado será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, compuesto por sectores premoldeados permeables y otros realizados con bloques de hormigón.

La intervención también prevé la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos en Avenida 27 de Febrero (en el sector del talud) y en Avenida Roca al 5.900. Las otras licitaciones en marcha son para la renovación de sanitarios y la puesta en valor de las tribunas existentes.