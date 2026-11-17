El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), una herramienta destinada a promover nuevos proyectos productivos y facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Entre sus principales beneficios, contempla la posibilidad de computar el 25% del monto invertido como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó la iniciativa a través de su cuenta oficial de X con un mensaje centrado en la política tributaria de su gestión. “Seguimos bajando impuestos”. Además, explicó que las empresas que se inscriban podrán utilizar los beneficios para reducir o cancelar obligaciones vinculadas con Sellos, ABL e Impuesto Inmobiliario, así como acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad.

Jorge Macri sobre la baja de impuestos en la Ciudad | Crédito: X @jorgemacri

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El nuevo régimen funciona como una versión local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (REGI) nacional, aunque está orientado a proyectos de menor escala. La iniciativa cuenta con un cupo fiscal de $300.000 millones y apunta a generar condiciones favorables para la llegada de capitales privados, la producción y la creación de puestos de trabajo.

Uno de los objetivos es fortalecer la actividad económica en sectores considerados estratégicos, como la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías renovables, las industrias creativas y los servicios de salud. También se priorizarán los proyectos que se desarrollan en el sur de la Ciudad y el Microcentro porteño, donde se proyecta el Distrito de Inteligencia Artificial.

En cuanto a su funcionamiento, la inscripción, evaluación y fiscalización de los proyectos se realizará de manera completamente digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). De esta manera, el Ejecutivo busca simplificar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de gestión para las empresas interesadas.

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Cómo funcionan los beneficios del REMICABA

El régimen contempla distintos incentivos fiscales y financieros. Además de permitir computar el 25% de la inversión como pago a cuenta de Ingresos Brutos, incluye exenciones en el Impuesto de Sellos para obras productivas y beneficios sobre el Impuesto Inmobiliario y el ABL. A esto se suma una línea de financiamiento preferencial del Banco Ciudad.

Para dimensionar el alcance de la medida, el Gobierno porteño presentó distintos ejemplos. Una microempresa panificadora que invierta 125.000 dólares en renovar su maquinaria podría acceder a un incentivo económico superior a los $46 millones. En otro caso, una pequeña empresa que destine 800.000 dólares equipamiento tecnológico para desarrollar un depósito robotizado tendría un beneficio cercano a los $297 millones.

También se contempla el caso de los centros de diagnóstico por imágenes, considerados proyectos de máxima prioridad dentro del programa. Para una inversión superior a los cuatro millones de dólares, el respaldo económico estimado supera los $1.500 millones.

Jorge Macri sobre la baja de impuestos en la Ciudad | Crédito: Prensa CABA

Durante la presentación, Macri defendió la política de reducción impositiva y vinculó el nuevo régimen con las medidas de reorganización del Estado que impulsa su administración desde el año 2024.

“La baja de impuestos que venimos impulsando no es una medida aislada ni una concesión circunstancial. Es nuestra forma de entender el rol que nos toca como Gobierno. Para nosotros bajar impuestos es un deber ético”, sostuvo.

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En ese sentido, el jefe de Gobierno señaló que la reducción del gasto y la simplificación administrativa forman parte de la estrategia oficial. También mencionó la eliminación de más de 9.000 cargos administrativos y 359 gerencias, medidas que, según indicó, permitieron incorporar 1.600 policías y 1.900 médicos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, destacó que el programa busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas que apuestan por la actividad productiva. “El desarrollo económico necesita reglas claras y herramientas concretas para quienes quieren invertir. Con el REMICABA estamos acompañando a las PyMEs y a los emprendedores que apuestan por la Ciudad”, afirmó.

La puesta en marcha del régimen se suma a otras iniciativas de desregulación y simplificación administrativa impulsadas por la gestión de Jorge Macri, entre ellas la digitalización de más del 90% de los trámites porteños y la eliminación de aranceles en más de 70 gestiones.

“Queremos generar condiciones para que se desarrollen. No nos van a encontrar poniendo trabas ni condiciones inútiles. El crecimiento se construye con un sector privado libre, fuerte y exitoso”, concluyó el mandatario.

PC/fl