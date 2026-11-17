En el marco del programa Buenos Aires Deportistas de Alto Rendimiento (BA DAR), más de 100 jóvenes deportistas que compiten en clubes como River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo terminaron sus estudios secundarios, una iniciativa del Gobierno porteño que busca compatibilizar las exigencias de la competencia deportiva con la educación obligatoria.

En total, 108 jóvenes recibieron el título de Bachiller en Educación Física, luego de completar una formación adaptada a sus necesidades y horarios de entrenamiento. El objetivo del programa es evitar que los deportistas deban elegir entre desarrollar una carrera profesional y continuar con sus estudios.

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Los egresados pertenecen a más de 11 disciplinas. La mayoría practica fútbol, con 73 graduados, seguido por básquet (10), natación (8), vóley (5), futsal (4) y handball (2). También hay representantes de taekwondo, boxeo, karting, tenis y gimnasia artística.

Entre los deportistas que recibieron sus diplomas estuvieron Bernardo Cechetto, jugador de básquet de Boca Juniors; Felipe García Berbel, nadador de SAG Ballester; y Tiziana Olivetto Kosinski, representante de gimnasia artística de la Federación Bonaerense. También egresaron Gastón Bouhier, integrante de la selección argentina Sub-17, y Máximo Atrio, futbolista de 17 años que juega en la primera división de San Lorenzo.

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El programa funciona mediante acuerdos con clubes y entidades deportivas. También participan otras instituciones como Comunicaciones, Defensores de Belgrano, Dock Sud, Deportivo Español y Club Ciudad de Buenos Aires, entre otras.

BA DAR se desarrolla en ocho establecimientos educativos: cinco estatales y tres privados. La propuesta contempla un plan de aprendizaje individualizado, con una carga de 20 horas semanales de actividad presencial, distribuidas en cuatro áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Comunicación y Expresión, y Orientación.

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Durante la entrega de diplomas, realizada en el auditorio del Polo Educativo de Saavedra, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de que los jóvenes puedan sostener sus carreras deportivas sin abandonar su formación. "Queremos que sean exitosos, que es mucho más que solamente triunfar en el deporte", expresó. Lo acompañaron la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

Por su parte, Miguel sostuvo que la iniciativa busca que la escuela no represente una carga para quienes practican deportes de alto rendimiento y remarcó la importancia de la formación académica. Turnes, en tanto, señaló que el objetivo es acompañar a los jóvenes para que puedan desarrollar su talento sin resignar sus estudios y construir un futuro tanto dentro como fuera de la cancha.



LMM