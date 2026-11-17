Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza y uno de los dirigentes más cercanos a Patricia Bullrich, se refirió al debate por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y atribuyó al Gobierno nacional la principal responsabilidad de conseguir los acuerdos políticos para avanzar con la reforma electoral. En una entrevista con Radio Rivadavia, aseguró que “las negociaciones dependen fundamentalmente de la Casa Rosada y del jefe de Gabinete, Diego Santilli”.

En medio de las discusiones en el Senado, Arenaza buscó desligar a Bullrich de una eventual falta de consensos para avanzar con la iniciativa. Según explicó, la Libertad Avanza no cuenta con mayoría en la Cámara donde tiene 21 senadores, por lo que necesita alcanzar acuerdos con otros bloques y con los gobernadores provinciales.

“Las herramientas que tienen los senadores para este tipo de cosas, para la negociación que hay que llevar, es el rol de la Casa Rosada”, sostuvo.

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En ese sentido destacó el trabajo de Santilli, a quien señaló como uno de los principales encargados de las conversaciones con los mandatarios provinciales, en coordinación con la titular del bloque oficialista en el Senado.

Juan Pablo Arenaza y Patricia Bullrich | Crédito: Redes sociales Juan Pablo Arenaza

El legislador insistió en que la responsabilidad principal no recae sobre Bullrich, quien tiene a su cargo la articulación parlamentaria, sino sobre el Poder Ejecutivo. “La responsabilidad más importante hoy está en la Casa Rosada”, remarcó, al explicar que el Gobierno nacional es el que lleva adelante los acuerdos electorales con las distintas provincias.

Consultado sobre la posibilidad de que finalmente se suspendan las PASO, Arenaza se mostró optimista y consideró que la iniciativa podría avanzar. Sin embargo, advirtió que el reglamento del Senado permite que la firma de los dictámenes se concrete en los días posteriores a una reunión de comisión.

Durante la entrevista, el dirigente también defendió la eliminación de las primarias y cuestionó el costo que representa su realización. Consideró que los partidos políticos deberían resolver sus internas mediantes mecanismos propios, sin trasladar ese gasto al conjunto de la sociedad.

“Las PASO es un método que la verdad que no le trajo beneficios a la gente”, afirmó. En esa línea, sostuvo que las agrupaciones políticas deberían tener la responsabilidad de elegir a sus candidatos y encontrar mecanismos que garanticen una competencia interna democrática.

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No obstante, reconoció que las primarias fueron determinantes para el sector de Bullrich cuando compitió contra Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio. “Claramente a nosotros nos sirvió en este caso para ganar una interna”, admitió.

A pesar de ese antecedente, Arenaza consideró que las PASO también generan un desgaste importante en los candidatos y que no resolvieron los problemas de representación de los partidos políticos. “Están en crisis los partidos políticos”, señaló y mencionó como antecedente la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, que se desarrolló sin el sistema de primarias actual.

El vínculo entre Milei y Patricia Bullrich

Por último, el legislador se refirió a la relación entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, en medio de las versiones sobre posibles diferencias dentro del oficialismo. Arenaza aseguró que ambos mantienen un vínculo “franco” y explicó que Bullrich suele expresar públicamente sus desacuerdos cuando considera que hay aspectos del Gobierno que necesitan modificarse.

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“Lo peor que le puede pasar al gobierno es encerrarse en sí mismo y no escuchar críticas constructivas”, sostuvo. Además, aclaró que las observaciones de la exministra de Seguridad no tienen como objetivo provocar una crisis interna, sino plantear cuestiones que, desde su perspectiva, pueden contribuir al funcionamiento de la gestión.

En ese sentido, confirmó que Bullrich y Milei mantuvieron un encuentro semanas atrás, en el que la senadora le transmitió al Presidente los aspectos que considera necesario mejorar.

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