La Argentina muestra un mapa cada vez más desigual en materia de actividad empresarial y capacidad de sostener empleo privado formal. Mientras Neuquén es la única provincia que logró incrementar la cantidad de empresas empleadoras desde noviembre de 2023, las otras 23 jurisdicciones registraron retrocesos, con pérdidas que en algunos casos superan el 15%. La contracción alcanza a prácticamente todo el territorio nacional y tiene especial impacto en sectores intensivos en mano de obra, como el comercio, la industria y el transporte.

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Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que muestra que en agosto de 2026 había 475.685 empresas empleadoras privadas activas, frente a las 507.848 registradas en noviembre de 2023. La diferencia implica la desaparición neta de 32.163 empleadores, equivalente a una caída del 6,3%.

El deterioro no se limita a una comparación con el inicio de la actual gestión. En los últimos doce meses se perdieron 14.241 empresas, una caída del 2,9% interanual. Además, el indicador acumula 30 meses consecutivos de retrocesos frente al mismo mes del año anterior.

Neuquén, la excepción en un país donde se achica el tejido empresarial

La provincia patagónica aparece como la única excepción en el mapa de empresas empleadoras. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, Neuquén sumó 169 empleadores privados, un crecimiento del 1,9%, hasta alcanzar 9.119 firmas.

El desempeño también se diferencia en la comparación interanual: mientras el promedio nacional cayó 2,9%, Neuquén registró un incremento del 0,1%, equivalente a diez empresas adicionales.

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Su evolución se produce en una provincia donde Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera tienen un peso relevante sobre las inversiones y la demanda de servicios asociados. Sin embargo, el informe no permite establecer qué proporción del crecimiento empresarial corresponde directamente al sector energético.

Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires aparecen entre las jurisdicciones con retrocesos más moderados desde noviembre de 2023. La provincia del norte perdió 1,6% de sus empresas empleadoras, mientras que CABA registró una disminución del 2,7%.

En la provincia de Buenos Aires, que concentra una parte importante del entramado empresarial argentino, la contracción alcanzó el 5,4%, con 8.965 empleadores menos que en noviembre de 2023.

Las provincias que más empresas perdieron desde noviembre de 2023

En el otro extremo del mapa aparecen provincias donde la reducción del número de empresas empleadoras alcanzó los dos dígitos.

La Rioja registra una contracción del 18,4% desde noviembre de 2023, seguida por Tierra del Fuego (-16,6%), Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%).

Son ocho provincias en las que desapareció, en términos netos, más de una de cada diez empresas que registraban trabajadores bajo el sistema de riesgos del trabajo.

Las diferencias también son significativas entre los principales distritos productivos. Córdoba perdió 5.038 empresas empleadoras desde noviembre de 2023, una reducción del 9,7%, mientras que Santa Fe registró 3.309 empleadores menos, equivalente al 6,6%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor pérdida de empleadores, aunque su retroceso porcentual es menor al de varias provincias del interior.

El último año profundizó las diferencias entre provincias

La comparación entre agosto de 2025 y agosto de 2026 muestra que la caída continúa y que el retroceso está extendido prácticamente a todo el país.

En ese período, La Rioja volvió a registrar la mayor contracción porcentual, con una disminución del 13,1%. Le siguieron Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%) y Santa Cruz (-6,8%).

También se observaron pérdidas significativas en Catamarca (-5,7%), Formosa (-5,4%) y Chubut (-5,3%).

Entre los principales distritos, Buenos Aires perdió 4.651 empresas empleadoras en un año; Córdoba, 2.084; Santa Fe, 1.306; y CABA, 1.436.

La dispersión territorial muestra que el retroceso no responde exclusivamente a la estructura económica de una provincia: afecta tanto a jurisdicciones con fuerte presencia industrial como a otras con economías regionales vinculadas al comercio y los servicios.

Comercio, industria y transporte: los sectores que más empresas pierden

El deterioro empresarial tiene otro componente relevante: 14 de los 18 sectores económicos relevados registraron caídas interanuales en la cantidad de empleadores.

El comercio encabezó las pérdidas en términos absolutos, con 5.987 empresas menos entre agosto de 2025 y agosto de 2026, una contracción del 4,1%.

Le siguieron el transporte y almacenamiento, con 2.602 firmas menos (-7,5%); la industria manufacturera, que perdió 2.529 empleadores (-5,3%); y los servicios inmobiliarios, con una reducción de 1.308 firmas (-4,9%).

El transporte fue el sector con la caída porcentual más pronunciada, mientras que el comercio concentró el mayor número de empleadores perdidos.

Solo cuatro actividades consiguieron incrementar su cantidad de empresas: las actividades administrativas y servicios de apoyo (+2,6%), los servicios de asociaciones y personales (+2%), la salud humana y servicios sociales (+1%) y el suministro de electricidad (+0,9%).

En conjunto, estas actividades incorporaron 1.351 empleadores, una cifra insuficiente para compensar las 15.592 empresas perdidas en los sectores en retroceso.

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