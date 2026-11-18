La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó, a través de la Disposición N° 7383/2026, publicada en el Boletín Oficial, la baja de las habilitaciones de compañías distribuidoras de productos médicos cuyos certificados de inscripción vencieron sin que sus responsables realizaran el correspondiente trámite de renovación.

La medida alcanzó a más de 50 firmas que están descriptas en este anexo.

Qué dice la Disposición 7383

En sus considerandos, el texto remarca que “la Disposición ANMAT N° 6052/2013 establecen que estas empresas que realizan tránsito deben obtener previamente la habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Productos Médicos”.

Para luego sumar que “a su vez el artículo 8° de la Disposición ANMAT N° 6052/2013, modificado por la Disposición ANMAT N° 7802/2021, establece que la habilitación se otorgará por el plazo de 5 (cinco) años cumplido el cual caducará, no debiendo la empresa continuar realizando las actividades para las que fue oportunamente habilitada por esta Administración Nacional”.

Y agrega que “la solicitud de renovación de la habilitación deberá realizarse dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos previos a la fecha de vencimiento que figura en el referido certificado de inscripción del establecimiento”.

En ese punto, explican que “la Dirección de Gestión de Información Técnica junto con Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo de Establecimientos de Productos Médicos del Instituto Nacional de Productos Médicos, informaron que, al día de la fecha, las firmas que se detallan en el informe IF-2026-62211199-APN-INPM#ANMAT fueron habilitadas oportunamente para efectuar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y/o Productos para diagnóstico de uso in vitro; no obstante ello, su Certificado de Inscripción de Establecimiento se encuentra vencido y sin presentación de trámite de renovación”.

Por ese motivo, se dispone “darse de baja las habilitaciones otorgadas a las firmas consignadas en el IF-2026-62211199-APN-INPM#ANMAT, que como Anexo forma parte de la presente disposición, cancelando los legajos correspondientes; por los motivos detallados en los Considerandos”.

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Finalmente, se le aclara todas as compañías afectadas por la medida “que contra este acto podrá interponer recurso de reconsideración y/o alzada, dentro de los VEINTE (20) o TREINTA (30) días respectivamente contados desde la notificación del presente”.