La Ciudad de Buenos Aires volverá a rendir homenaje a uno de los clásicos de su gastronomía con una nueva edición de Fugazzeta Fest. El festival se llevará a cabo el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en el barrio de Palermo, y contará con entrada libre y gratuita.

A lo largo de las dos jornadas, los visitantes podrán probar distintas versiones de este tradicional plato porteño, participar de clases de cocina, disfrutar de demostraciones de maestros pizzeros y recorrer propuestas gastronómicas y musicales pensadas para todas las edades.

Fugazzeta | Crédito: CeDoc

La edición 2026 contará con la participación de doce pizzerías: Antonito, Burgio, Costra, Fare, Fugazi, Gino el Capo, Kentucky, La Pizzeteria, Lo Hot de La Boca, Morelia, Roma del Abasto y Salgado la Pizzería. Los establecimientos presentarán sus propias interpretaciones de la fugazzeta, además de otras variedades de pizza.

La oferta gastronómica se completará con empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y las propuestas dulces de Abuela Goye, que llevará helados y chocolates.

Clases de cocina y destrezas pizzeros

Uno de los atractivos principales será la agenda de actividades coordinadas por integrantes de la escuela de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). Desde las 13:30, el ciclo Maestros de la Pizza ofrecerá clases abiertas y demostraciones para conocer los secretos de la fugazzeta clásica, la pizza napolitana y la de jamón y morrones.

A las 14:40, el maestro pizzero argentino Ezequiel Ortigoza protagonizará una exhibición de pizza freestyle. El espectáculo combinará malabares, acrobacias y distintas destrezas con grandes masas, con intervenciones que incluirán fuego.

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Música en vivo durante el evento

La programación también tendrá espacio para los espectáculos musicales. El sábado, a las 15:30, se presentará II Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que mezcla ópera, canciones populares y humor. Luego, de 19:15 a 20:15, será el turno de La Reja, banda que funciona rock nacional y pop.

El grupo volverá a subir al escenario el domingo, entre las 15:30 y las 16:30. La jornada tendrá además un cierre sorpresa previsto para las 18:45. A esto se sumarán juegos y actividades infantiles organizados por Amasaditos.

Dónde se realiza Fugazzeta Fest y cómo llegar

El festival tendrá lugar en la explanada del Planetario Galileo Galilei, ubicada en la intersección de la avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en Palermo.

Quienes quieran llegar en transporte público podrán utilizar la línea D del subte hasta la estación Plaza Italia y continuar desde allí hasta el predio.

Con entrada y gratuita y una agenda que combina gastronomía, música y entretenimiento, Fugazzeta Fest propone dos jornadas para celebrar uno de los sabores más representativos de la identidad culinaria porteña.

PC