El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará la última semana de noviembre bajo condiciones mayormente estables, abundante presencia de sol y un marcado ascenso térmico hacia el cierre del mes. El termómetro alcanzará marcas propias del verano, con picos que llegarán a los 34 °C en distintos sectores del conurbano bonaerense, según la meteoróloga Marina Fernández.

​El período comenzará este lunes 23 de noviembre, jornada feriada que ofrecerá un escenario favorable para actividades al aire libre. Se esperan temperaturas mínimas de entre 15 y 18 °C, mientras que las máximas treparán hasta los 28 o 30 °C.

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Para el martes 24, en el inicio de la semana laboral corta, el ambiente continuará cálido con mínimas de 17 a 19 °C y máximas de hasta 30 °C. Sin embargo, los modelos meteorológicos de referencia ECMWF y GFS señalan que será el único día con algo de inestabilidad en la región.

Existen probabilidades inferiores al 40 % de que se registren lluvias débiles y aisladas durante la mañana en el sur y oeste del conurbano, desplazándose hacia el mediodía sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el norte bonaerense.

Breve alivio térmico y el regreso de los 34 °C al AMBA

A partir del miércoles 25, un cambio transitorio en la circulación atmosférica moderará las marcas térmicas antes del golpe de calor final. El cielo se mantendrá despejado y el viento del sector sur y sudeste dejará una mañana fresca, con mínimas de entre 12 y 14 °C, aunque por la tarde la temperatura todavía rondará entre los 26 y 29 °C.

Tras un breve alivio a mitad de semana, el termómetro trepará hacia el fin de semana.

El jueves 26 se consolidará como la jornada más templada de toda la semana en la región metropolitana. Con el fortalecimiento de las altas presiones y el aporte de aire marítimo, los registros mínimos oscilarán entre 11 y 14 °C y las máximas se ubicarán entre 24 y 27 °C, con valores algo inferiores cerca del Río de la Plata por el efecto de la brisa y un índice de radiación UV extremo.

El punto de inflexión llegará el viernes 27, cuando el viento rote nuevamente hacia el norte y noreste con ráfagas cercanas a los 40 km/h. Esta circulación transportará aire cálido hacia el centro-este del país, elevando las máximas a 29 o 30 °C en la capital y alcanzando entre 31 y 34 °C en localidades del Gran Buenos Aires.