El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas para este viernes 20 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al avance de un frente de inestabilidad que marcará el inicio del fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 23.

De acuerdo con los reportes difundidos por Noticias Argentinas y TN, el escenario climático para los próximos cuatro días en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense quedará dividido en dos etapas bien marcadas: un arranque pasado por agua y una posterior mejora sostenida.

A qué hora llegan las lluvias al AMBA

La jornada más complicada será el viernes 20, aunque las precipitaciones no aparecerán desde el inicio del día. Durante la madrugada se prevé cielo mayormente nublado, una temperatura de 19°C y vientos del sudeste de hasta 22 km/h.

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El agua llegará por la mañana con chaparrones aislados —con una probabilidad de hasta el 40%—, en medio de un leve ascenso térmico que llevará el termómetro a los 23°C y vientos del oeste a 12 km/h.

Según el organismo oficial, "el momento más complicado se producirá por la tarde, cuando la chance de lluvia trepe al 70% con el desarrollo de tormentas", momento en el que la máxima alcanzará los 26°C con viento del sector este. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y volverán los chaparrones (40% de probabilidad), mientras la temperatura descenderá nuevamente a 19°C con viento norte.

Cuándo mejora el tiempo en la región metropolitana

A partir del sábado 21 de noviembre, las condiciones meteorológicas se estabilizarán en todo el AMBA. El día comenzará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con una mínima de 17°C, una máxima de 27°C y vientos del oeste al sudoeste.

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Para el domingo 22 continuará el tiempo estable con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una temperatura mínima de 18°C, una máxima de 26°C y vientos del sur al sudoeste de hasta 22 km/h.

El cierre del fin de semana largo, el lunes 23 de noviembre, será el día más caluroso del período, con un pico térmico de 28°C tras una mañana fresca de 17°C. El cielo estará algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado el resto del día, con vientos del norte al noreste.