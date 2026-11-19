El avance de El Niño redefine el escenario climático para el próximo verano en la Patagonia donde las proyecciones trimestrales por el SMN anticipan variaciones térmicas y pluviales muy marcadas. A diferencia de lo que ocurre en el centro y el Litoral argentino, el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial ejerce una influencia particular sobre las latitudes australes del país.

Mientras que el norte y el centro de la región muestran una tendencia hacia registros pluviométricos normales o ligeramente superiores en zonas cordilleranas, el extremo sur presenta escenarios con menor aporte de humedad. Esta combinación de calor persistente y vientos característicos exige un monitoreo constante en áreas turísticas, productivas y boscosas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas superiores normales y contrastes marcados en las lluvias para la región patagónica durante los próximos meses.

Por su parte, al analizar el comportamiento hídrico y térmico asociado al fenómeno de El Niño de cara al verano en la Patagonia, el asesor en cambio climático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Eduardo Sierra detalló el alcance de las proyecciones vigentes en el sur argentino.

El especialista en agroclimatología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Eduardo Sierra, advirtió que “el Servicio Meteorológico Nacional prevé períodos de marcada amplitud térmica y condiciones secas en sectores de la estepa, un factor clave para el manejo del suelo y la prevención de incendios rurales”.

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El clima para la Patagonia: dos escenarios bien diferenciados

A diferencia del centro y norte del país , dónde predominarán los excesos hídricos sostenidos, la Patagonia presenta un mapa climático diverso para quienes planeen viajar durante los meses estivales.

Enero y febrero son los meses de mayor afluencia turística en la zona cordillerana, con una agenda de propuestas de verano en Esquel y Trevelin que combina lagos, bosques y turismo de naturaleza, además de cinco lugares de acceso libre que se recorren a pocos kilómetros de la ciudad.

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Al evaluar la evolución del fenómeno de El Niño y las particularidades del verano en la Patagonia, los referentes climáticos nacionales subrayan la necesidad de interpretar las proyecciones trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional por subregiones.

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En ese sentido, la meteoróloga de Meteored Cindy Fernández explicó que durante los meses cálidos la señal directa de este ciclo oceánico suele debilitarse en las latitudes altas, permitiendo que ganen protagonismo otros sistemas de circulación local que modulan tanto el ingreso de frentes fríos como las jornadas de calor intenso.

PM / ds