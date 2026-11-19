El fortalecimiento de El Niño durante el cierre del 2026 provoca un marcado impacto oceánico al despertar grandes marejadas en California y altera la dinámica marítima en otros puntos estratégicos del Pacífico Norte. Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explicaron que el desplazamiento de aguas cálidas ecuatoriales modifica la trayectoria de la corriente en chorro atmosférico.

Dicha perturbación que trastoca el patrón habitual de la corriente marina, impulsa sistemas de baja presión más profundo sobre el océano que transfieren enorme energía hacia la superficie del mar y multiplican el oleaje extremo en toda la costa oeste.

El Pacífico se vuelve más azul por El Niño: qué significa para la vida marina

El aumento de la temperatura oceánica intensifica las tormentas invernales y genera la erosión de las playas en la costa oeste de Estados Unidos.

El equipo liderado por la meteoróloga y jefa de pronósticos del Centro de Predicción Climática de la NOAA, Michelle L'Heureux, señaló que “la presencia de anomalías cálidas en el Pacífico favorece patrones de circulación más activos, que incrementan las precipitaciones y el oleaje extremo en el suroeste estadounidense.

Qué es El Niño Costero y a qué países afectará en 2026

Riesgos de erosión e infraestructura por marejadas bajo vigilancia en la costa oeste de Estados Unidos

Ante la persistencia del fenómeno El Niño durante la temporada invernal, las autoridades portuarias y municipales refuerzan las barreras de contención frente a las grandes marejadas en California y los sectores más expuestos del Pacífico Norte.

Olas de hasta 15 metros en Mavericks, California | Crédito: Captura

Las agencias de gestión de emergencias de California refuerzan las tareas preventivas en laderas inestables y zonas previamente afectadas por incendios forestales. La llegada sucesiva de ríos atmosféricos sobre terrenos que perdieron su cobertura vegetal incrementa de forma crítica la probabilidad de flujos de lodo y escombros ante el impacto de lluvias torrenciales.

“Los inviernos dominados por este ciclo climático generan un incremento sostenido en la altura del oleaje extremo y aceleran severamente los procesos de erosión en las playas californianas”, precisó el oceanógrafo costero del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Patrick Barnard.

La OMM aseguró que El Niño “se extenderá, al menos, hasta febrero del 2027”

Olas de hasta 15 metros en Mavericks, California | Crédito: Captura

Los expertos en ingeniería marítima advierten que la repetición de eventos de oleaje extremo sin pausas suficientes para la recuperación natural de la arena deja vulnerable la infraestructura de la costa oeste, incluyendo muelles históricos, carreteras litorales y redes de drenaje pluvial que enfrentan una presión hidráulica constante.

PM