Un estudio llevado a cabo por la Universidad Austral halló vínculos estadísticos entre los ciclos de El Niño y la posición de la Tierra respecto al Sol. Los resultados identificaron patrones de variabilidad en torno a los 2,5-3 años, alrededor de 4 años y en escalas más prolongadas. Este descubrimiento abre una nueva línea de análisis en el campo de la astroclimatología.

Se analizaron registros correspondientes al período 1948-2025 y se detectaron asociaciones entre el El ENOS (El Niño-Oscilación Sur) y dos variables astronómicas evaluadas alrededor de los equinoccios. Los cambios en la geometría de la posición de la Tierra respecto del Sol (distancia Tierra-Sol y declinación solar) y las variaciones de la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos, relacionadas a la distancia que los separa.

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La investigación se basó en 78 años de registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Universidad Austral halló vínculos estadísticos entre El Niño y la posición de la Tierra respecto del Sol | Crédito: AFP

¿Qué es la astroclimatología?: Clima estacional basado en los movimientos y alineaciones de los astros

La astroclimatología es una pseudociencia que intenta pronosticar el tiempo atmosférico y el clima estacional basándose en la posición, los movimientos y las alineaciones de los astros

El estudio desarrollado por el docente en Ciencias Aplicadas de la Universidad Austral, Guillermo Chinni, fue divulgado el miércoles 11 de noviembre de 2026 a través de la revista científica dedicada a la ciencias de la Tierra, Frontiers in Earth Science.

Qué es el Análisis Espectral Singular implementado para vincular a El Niño con la posición de La Tierra

Guillermo Chinni, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, aplicó el Análisis Espectral Singular (SSA) y métricas de dependencia no lineal, para detectar patrones que se repitieran en ambas series de datos.

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Este método sugiere que determinadas características de la configuración orbital terrestre podrían estar relacionadas con la organización temporal de los fenómenos de El Niño y La Niña.

Docente en Ciencias Aplicadas de la Universidad Austral, Guillermo Chinni | Crédito: gachinni.com

El análisis también identificó relaciones no lineales, es decir, asociaciones que no se manifiestan necesariamente como cambios proporcionales entre las variables. Los resultados fueron examinados con diferentes procedimientos estadísticos para evaluar su consistencia.

Los efectos de El Niño y La Niña en Argentina

En el país, los efectos de El Niño y La Niña son especialmente relevantes por su vinculación con episodios de lluvias intensas, sequías y variaciones climáticas que afectan, entre otros sectores, a la producción agropecuaria, la logística y la infraestructura.

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Universidad Austral halló vínculos estadísticos entre El Niño y la posición de la Tierra respecto del Sol | Crédito: Pexels

El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, incluso en profundidad.

Mientras que La Niña, se asocia con un enfriamiento de esas aguas. Ambos modifican la circulación atmosférica y pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas.

PM