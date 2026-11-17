El calentamiento del océano Pacífico ecuatorial aún no alcanzó su punto máximo y amenaza con consolidarse como el evento de El Niño más intenso desde 1950. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) como la Oficina de Meteorología de Australia confirmaron que el fenómeno continúa en pleno desarrollo y generará precipitaciones por encima de lo normal en gran parte de la Argentina entre noviembre y mayo de 2027.

Los datos térmicos del océano encienden las alarmas de los especialistas. Tras registrarse un récord semanal de +3,4 °C en el Pacífico ecuatorial hace dos semanas, las mediciones actuales muestran una anomalía oficial de +2,5 °C en la región Niño 3.4.

Sin embargo, frente a las costas de Perú y Ecuador la temperatura del mar se ubica 4,4 °C por encima del promedio, mientras que a cientos de metros de profundidad persisten bolsones de agua con más de 10 °C de exceso térmico que todavía deben aflorar a la superficie.

Para medir la magnitud real del evento sin la distorsión del cambio climático, los organismos internacionales utilizan el Índice RONI, un indicador que descuenta el calentamiento global de fondo para aislar la señal pura de El Niño. En esa escala, el registro semanal australiano trepó a +2,88 °C.

A su vez, la NOAA estima un 60 % de probabilidades de que el trimestre que finaliza en enero supere los +2,5 °C, lo que ubicaría al ciclo 2026-2027 por encima de los episodios extraordinarios de 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

Hasta febrero 2027, el núcleo más intenso de precipitaciones se encuentra sobre el sur del Brasil | Crédito: Meteored

De acuerdo con los mapas mensuales de anomalía de precipitación del modelo estacional europeo procesados por Meteored, en noviembre el foco más húmedo se concentra sobre Misiones, Corrientes, Formosa y el este de Chaco, con más de 50 milímetros extra, mientras Córdoba, San Luis y el noreste pampeano registran excedentes de entre 20 y 30 milímetros.

En diciembre las lluvias superiores a lo normal abarcarán desde el noreste argentino hasta La Pampa y el centro bonaerense. Enero y febrero marcarán el clímax del fenómeno, con acumulados de 30 a más de 50 milímetros por encima de la media desde Mendoza hasta el Litoral, dejando únicamente a la Puna y la cordillera patagónica con señales secas.

Hacia el otoño de 2027, el núcleo de precipitaciones comenzará a desplazarse sin perder peligrosidad. Durante marzo y abril los mayores excedentes se recostarán sobre Corrientes, Entre Ríos y Uruguay, mientras Buenos Aires pasará a valores moderados.

Entre marzo y mayo, comienza a observarse un cambio de tendencia en el Litoral y la región pampeana | Crédito: Meteored

En mayo aparecerá un déficit de 20 a 30 milímetros sobre Santiago del Estero, el norte santafesino y el Chaco oriental, pero el sur de Brasil continuará bajo lluvias intensas, alimentando de forma directa las nacientes de la Cuenca del Plata.

Respecto a la duración del evento, las proyecciones de la NOAA indican que El Niño comenzará a perder fuerza recién a principios de 2027. El organismo estadounidense calcula un 61 % de probabilidades de que el sistema retorne a una fase neutral entre junio y agosto del próximo año, con la posibilidad de que una La Niña débil comience a asomar hacia el segundo semestre.