El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y anticipan focos de precipitaciones de 200 milímetros

La situación hídrica en el Litoral argentino atraviesa horas decisivas tras confirmarse que el río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe. Este escenario se ve agravado por los modelos meteorológicos a corto y mediano plazo, que proyectan focos de precipitaciones de hasta 200 milímetros acumulados sobre el noreste argentino y el sur de Brasil.

El repunte del curso fluvial del río Paraná impacta de manera directa en los barrios costeros no protegidos por anillos de defensa, así como en localidades ribereñas del departamento La Capital y zonas de islas. Las cuadrillas municipales y de Protección Civil mantienen monitoreos permanentes sobre los terraplenes y estaciones elevadoras para evitar anegamientos por lluvia acumulada interna.

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Los informes técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) coinciden en que “de concretarse los núcleos de precipitación más intensos sobre el tramo medio del río y la cuenca del Iguazú, el pico de la crecida en el puerto de Santa Fe podría sostenerse durante las próximas dos semanas”, antes de iniciar un lento descenso.

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe | Crédito: Gmalfaro

De acuerdo con los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el hidrómetro ubicado en el puerto de la capital provincial marco una altura superior a los 5,7o metros, umbral que define el estado de emergencia operativa.

El especialista en meteorología, Pablo Lucero, señaló que “cuando se proyectan focos puntuales que pueden alcanzar los 200 milímetros en pocos días, el mayor inconveniente no es solo el impacto local en las ciudades, sino el aporte directo que ese volumen de agua vuelca sobre una cuenca del Paraná que ya no tiene capacidad de absorción”.

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Crecida del río Paraná | Crédito: Gmalfaro

¿Cuál es el nivel de alerta y de evacuación del río Paraná en el puerto de Santa Fe?

En el puerto de la ciudad de Santa Fe, la Prefectura Naval Argentina establece el nivel de alerta en los 5,30 metros y el nivel de evacuación en los 5,70 metros. Al superarse este segundo umbral, se activan de forma automática los protocolos de traslado preventivo para las familias asentadas en zonas ribereñas o insulares que no cuentan con protección de terraplenes.

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Crecida del río Paraná y su impacto en Chaco | Crédito: Gmalfaro

La Prefectura Naval Argentina reiteró la recomendación de evitar embarcaciones deportivas en zonas de fuerte correntada, debido al arrastre de camalotes, troncos y fauna silvestre desplazada por la crecida.

PM / ds