Alerta en Santa Fe por la crecida del río Paraná: hay 260 personas evacuadas

El río Paraná continúa en ascenso y superó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe , donde este lunes alcanzó los 5,77 metros frente al puerto local, siete centímetros por encima del umbral establecido . La crecida mantiene en alerta a los barrios costeros y obligó a poner en marcha traslados preventivos de familias desde las zonas más comprometidas.

"Hoy tenemos 260 personas en situación de evacuación ", señaló el intendente Juan Pablo Poletti, quien encabezó una conferencia de prensa junto a los funcionarios Eduardo Rudi y Víctor Hadad, en la que presentó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana y las previstas para afrontar la emergencia hídrica.

Según precisa, la mayoría permanece alojada en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, mientras que nueve familias fueron trasladadas al segundo predio habilitado en Colastiné Sur. Además, anticipó que se estaban evaluando otras seis familias para su eventual traslado: tres en Colastiné Sur y tres en la Vuelta del Paraguayo.

Súper Niño 2026: cómo impactaría la crecida del Paraná en las principales ciudades del NEA

Poletti aclaró que, después de este primer pico, se espera una meseta, aunque con el río todavía alto. "No esperamos que baje mucho el río, esto va a seguir, va a continuar y en el medio las lluvias que nos empezarán a caer", detalló.

Cómo está la crecida del Paraná este lunes

El hidrómetro de Prefectura Naval Argentina (PNA), ubicado en el puerto de Santa Fe, registró este lunes a las 4 de la mañana una altura de 5,77 metros. La marca representa una suba de cinco centímetros respecto del domingo, cuando el río había llegado a los 5,72 metros durante la mañana y los 5,76 por la tarde. El umbral de evacuación para esa estación está fijo en 5,70 metros, mientras que el nivel de alerta es de 5,30.

El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe | Crédito: AFP

La situación más delicada se concentra en las zonas costeras y en los sectores ubicados fuera de los anillos de defensa de la ciudad. Uno de los puntos más comprometidos es La Vuelta del Paraguayo, desde donde se realizan traslados preventivos de familias hacia el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde.

Chaco mantiene 2.236 evacuados por la crecida de los ríos y tres localidades siguen en alerta roja

Durante el fin de semana, las familias solicitaron ser reubicadas en sectores con sombra debido a las altas temperaturas y la falta de electricidad. El centro no cuenta con reparos suficientes para protegerlas de la exposición al sol, según informó desde Santa Fe la periodista Ivana Fux, de Radio2.

El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe | Crédito: AFP

Otros puntos bajo seguimiento son Los Alisos, Alto Verde, el paraje La Boca y distintos sectores de Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

En Colastiné Sur, el sector norte del barrio quedó bajo agua y se construyen módulos habitacionales para recibir a las familias que deban abandonar sus viviendas. Además, ya se registraron viviendas inundadas al oeste de la ruta provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes, donde no existen defensas costeras. En otros sectores de Rincón se detectan filtraciones de agua subterránea y, en Arroyo Leyes, el ingreso de agua a un lote privado luego de que cede una defensa construida de manera particular.

Equipos municipales y del Ejército Argentino recorren las zonas afectadas y distribuyen provisiones y materiales por vía fluvial entre quienes permanecen en sus viviendas. En paralelo, el municipio mantiene 31 puntos de bombeo, cierra compuertas y refuerza las defensas para contener el avance del agua.

El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe | Crédito: AFP

El intendente aseguró que los dispositivos de evacuación continuarán funcionando mientras las condiciones del río lo requieran. "El centro asistencial va a seguir funcionando durante varios días o meses", mencionó, al remarcar que el regreso de las familias a sus hogares dependerá de que el nivel del agua descienda y las viviendas vuelvan a estar en condiciones de habitabilidad.



La última vez que el río Paraná había superado los 5,70 metros en la ciudad de Santa Fe fue en 2016 , cuando alcanzó un pico de 6,61 metros y 464 personas debieron abandonar sus hogares, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo.

El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe | Crédito: AFP

La crecida del Paraná en otras ciudades del Litoral

La situación en Santa Fe se inscribe en un escenario regional de crecidas. El registro de Prefectura Naval Argentina del domingo por la tarde también ubicó por encima de sus respectivas marcas de evacuación a varias localidades del Litoral.

En Corrientes , Goya obtuvo 5,82 metros y Esquina 5,50. En Santa Fe, Reconquista alcanzó los 5,65 metros y San Javier llegó a 7,94, en una estación ubicada sobre el río homónimo, un brazo del Paraná.

En Entre Ríos , los registros superaron los umbrales de evacuación en La Paz (6,26 metros), Hernandarias (6,42), Paraná (5,69) y Diamante (5,82). También se encontró por encima de su referencia de evacuación Isla del Cerrito, sobre el río Paraguay, con 6,91 metros.

Estos valores se suman al reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que el viernes contabilizaba 26 localidades afectadas por las inundaciones en el Litoral y 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas.

El Instituto Nacional del Agua prevé que el Paraná siga en ascenso frente a Santa Fe y alcance 5,90 metros hacia el 24 de noviembre. El organismo tampoco descarta que el nivel llegue a un promedio máximo de 6,20 metros.

Diego Santilli y Karina Milei destacaron la inversión tecnológica de Corrientes ante la emergencia hídrica

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) relacionó la persistencia de caudales elevados en el río Paraná y sus afluentes con las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El organismo advirtió que existe una alta probabilidad de nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027, luego de que los aportes al embalse superaran los valores históricos en septiembre y octubre.

Durante el último mes, el caudal afluente medio alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo , un récord para octubre desde el inicio de la serie de la entidad, en 1971.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales entre noviembre y enero en el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de Buenos Aires. El organismo aclaró que se trata de una tendencia trimestral y que no supone precipitaciones constantes, aunque no descarta eventos localmente intensos.





RM