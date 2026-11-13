Chaco mantiene 2.236 evacuados por la crecida de los ríos y tres localidades siguen en alerta roja

La emergencia hídrica en Chaco mantiene a 2.236 personas evacuadas, pertenecientes a 631 hogares, pese al descenso que registraron los principales ríos de la región durante las últimas horas. Según el parte oficial difundido este viernes por la mañana, tres localidades permanecen bajo alerta roja, mientras otras nueve continúan alcanzadas por niveles de alerta naranja y amarilla.

El relevamiento provincial, actualizado a las 6:46, muestra que la cantidad total de evacuados se mantiene sin modificaciones respecto del jueves, aunque continúa por debajo de los 2.242 registrados el miércoles. En paralelo, aumentó ligeramente la ocupación de los centros de contención: actualmente albergan a 167 personas de 63 familias, frente a las 165 informadas durante la jornada anterior.

De acuerdo con los datos de la Administración Provincial del Agua (APA), el río Paraná alcanzó los 6,61 metros, diez centímetros menos que en el informe del jueves. El Paraguay descendió de 7,27 a 7,15 metros, mientras que el Bermejo pasó de 2,92 a 2,88 metros. Sin embargo, la reducción de los niveles todavía no se traduce en una normalización de las condiciones para las familias que debieron abandonar sus viviendas.

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Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito continúan en alerta roja

Las tres localidades permanecen bajo el nivel más alto de alerta por la situación hídrica. En tanto, Basail, Colonia Benítez y Resistencia siguen en alerta naranja, mientras que General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Puerto Bermejo, Margarita Belén y Puerto Eva Perón se encuentran bajo alerta amarilla.

Según los últimos datos municipales detallados durante el jueves, Puerto Vilelas continúa siendo uno de los sectores más afectados, con 664 personas evacuadas y otras 689 autoevacuadas, es decir, vecinos que dejaron sus hogares por sus propios medios. En Barranqueras se contabilizaban 253 evacuados, mientras que en Colonia Benítez se habían registrado 415 evacuados y otros 35 autoevacuados.

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No obstante, el informe de este viernes advierte que diez de las doce localidades bajo alerta todavía no remitieron una nueva actualización de su situación particular. Únicamente Margarita Belén y Puerto Eva Perón comunicaron que no tenían novedades, por lo que las cifras municipales anteriores deben considerarse como el último detalle disponible y no como un nuevo relevamiento.

Más de 160 personas permanecen en centros de evacuación

La Provincia mantiene cuatro centros de contención habilitados, con 55 módulos ocupados y otros 182 disponibles. El espacio con mayor cantidad de personas alojadas es el predio Kagiva, en Puerto Vilelas, donde permanecen 108 vecinos distribuidos en 42 familias.

Por otra parte, el centro de Antequeras, en Colonia Benítez, alberga a 32 personas de 13 familias, mientras que en San Pedro Pescador permanecen otras 27 personas pertenecientes a ocho familias. La Usina Urbana, en Resistencia, continúa habilitada, aunque sin personas alojadas.

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Entre quienes reciben asistencia en estos establecimientos hay 62 niños, 99 adultos y tres adultos mayores, además de tres personas cuya edad no fue desglosada. El reporte también identifica a siete personas con discapacidad. Los datos de los centros figuran sin una nueva carga individual este viernes.

Advierten que el Paraná podría volver a crecer en las próximas semanas

A pesar de la tendencia descendente, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del Paraná. En declaraciones a Radio Libertad, el director de Protección Civil y Defensa Civil de Barranqueras, José Belle, advirtió que las precipitaciones registradas en Brasil podrían generar un nuevo incremento del caudal entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

El funcionario planteó la posibilidad de que el río alcance los ocho metros, un escenario que podría obligar a realizar nuevas evacuaciones. Se trata de una advertencia preventiva vinculada con la evolución de las lluvias en la cuenca superior y no de una altura que se haya registrado actualmente.

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La preocupación responde a los antecedentes de las últimas semanas, cuando el avance del agua sobre sectores ribereños obligó a desplegar operativos de evacuación y asistencia en distintas localidades. De hecho, el Gobierno provincial había activado durante octubre medidas especiales de emergencia ante el rápido crecimiento del Paraná, particularmente en áreas ubicadas fuera del sistema de defensas.

Por ahora, el descenso de los ríos representa una señal favorable, pero la emergencia continúa lejos de estar resuelta. Más de 2.200 chaqueños siguen desplazados de sus hogares y las autoridades mantienen las alertas mientras esperan nuevos informes de los municipios afectados.