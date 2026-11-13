Un motociclista murió tras un violento choque con una camioneta en una ruta de Chaco

Un motociclista perdió la vida este viernes por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 66,5, en las inmediaciones de Lapachito, provincia del Chaco. El hecho ocurrió cerca de las 8:45, en un tramo ubicado frente a un frigorífico, y motivó la intervención de efectivos policiales y personal sanitario.

De acuerdo con la información publicada por Radio Libertad, en el siniestro estuvieron involucradas una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 51 años oriundo de Quitilipi, que viajaba acompañado por una mujer de 31 años domiciliada en Machagai, y una motocicleta Zanella ZB que circulaba sin patente colocada. El conductor del rodado de menor porte no llevaba documentación, lo que dificultó su identificación inmediata.

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La víctima murió antes de recibir asistencia médica

Tras el impacto, efectivos de la Comisaría de Lapachito acudieron al lugar y solicitaron una ambulancia procedente de La Verde. Sin embargo, cuando llegó el equipo sanitario, encabezado por la médica Silvia Chávez, se constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el fallecido podría ser un hombre conocido como Bernabé Silguero, aunque hasta el momento las autoridades no confirmaron oficialmente su identidad. Tampoco trascendió si los dos ocupantes de la camioneta resultaron lesionados.

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La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Candela Valdés, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las eventuales responsabilidades. Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron la colisión, mientras avanzan las tareas policiales y periciales.