Murió Víctor Gasko, histórico intendente del Chaco y excombatiente de Malvinas

El intendente de La Clotilde, Víctor Julio Gasko, falleció este jueves a los 64 años, después de más de 30 años al frente de ese municipio del interior del Chaco. Conocido popularmente como "Vitochi", el dirigente pertenecía al Partido Justicialista y era veterano de la Guerra de Malvinas. Su muerte generó repercusiones tanto en su comunidad como en el ámbito político provincial.

Gasko fue uno de los jefes comunales de mayor permanencia en el poder dentro de la provincia. Su trayectoria estuvo marcada por sucesivas victorias electorales que le permitieron mantener la conducción municipal durante más de tres décadas. En 2019 había obtenido el 62,88% de los votos, mientras que en las elecciones de septiembre de 2023 logró una nueva reelección por el Frente Chaqueño, con 2.078 sufragios, equivalentes al 67,73%, según los resultados oficiales del Tribunal Electoral del Chaco. De esta manera, había renovado su mandato hasta diciembre de 2027.

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Un veterano de Malvinas con más de 30 años de trayectoria política

Antes de desarrollar su extensa carrera en la política municipal, Gasko participó como soldado combatiente en la Guerra de Malvinas de 1982. Su experiencia durante el conflicto bélico formó parte de su identidad pública y quedó registrada en distintos testimonios sobre las condiciones que atravesaron los soldados argentinos en las islas.

En el plano institucional, su gestión estuvo vinculada con distintas obras de infraestructura y servicios en La Clotilde. Entre los antecedentes se encuentran la pavimentación de calles y la ampliación del Centro Integrador Comunitario, obras inauguradas en 2021 con participación del Gobierno provincial.

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El Gobierno provincial y dirigentes del PJ expresaron sus condolencias

Tras conocerse la noticia, el Gobierno del Chaco, encabezado por Leandro Zdero, difundió un comunicado en el que manifestó su pesar por el fallecimiento del jefe comunal y acompañó a sus familiares, allegados y a los vecinos de La Clotilde.

Por su parte, el diputado provincial Atlanto Honcheruk despidió a Gasko, a quien recordó como un amigo, compañero de militancia y referente del peronismo chaqueño. El legislador destacó su condición de veterano de guerra y la extensa relación que mantuvo con la comunidad que gobernaba.

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También se expresó el exgobernador y senador nacional Jorge Capitanich, quien lo recordó como un amigo y compañero político, y destacó tanto su participación en Malvinas como las obras realizadas durante su administración municipal.