El avance del fenómeno del Súper Niño mantiene bajo estricta vigilancia meteorológica al Gran Buenos Aires (GBA), donde los modelos climáticos anticipan un incremento sustancial en la frecuencia de lluvias intensas y eventos de tormentas severas.

De acuerdo con los avisos de corto plazo, el sector sur del conurbano bonaerense se perfila como una de las áreas más sensibles frente al ingreso de frentes húmedos.

El alerta en el AMBA abarca a las localidades de Florencio Varela, Almirante Brown, Berazategui y el municipio de Presidente Perón.

Se prevé que podría haber lluvias excepcionalmente fuertes y una cantidad inusual de agua caída, que posiblemente genere inundaciones y anegamientos más graves de lo habitual.

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El impacto del fenómeno del Súper Niño en esta franja estratégica del Gran Buenos Aires responde tanto a la inestabilidad atmosférica impulsada por el calentamiento del Pacífico como a las características hídricas del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional y especialistas climáticos señalan que el sector y las cuencas bajas del conurbano enfrentan el mayo riesgo de anegamiento ante las lluvias intensas.

Las áreas de defensa civil de los municipios del GBA refuerzan las tareas de limpieza en sumideros, arroyos y conductos pluviales críticos.

Las autoridades instan a seguir de cerca los partes oficiales del SMN cada vez que se activan las alertas amarillas o naranjas por tormentas.

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El diagnóstico de los especialistas sobre el riesgo hídrico por el Super Niño

La investigadora del Conicet, Matilde Rusticucci puso el foco en la saturación de los terrenos frente a la continuidad de las lluvias intensas en el Gran Buenos Aires frente a la evolución del Super Niño.

En esta línea, un informe de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA advirtió que, debido a la capacidad de drenaje, cuando las tormentas se suceden, el suelo puede no alcanzar a absorber el agua acumulada.

La especialista en ciencia de la atmósfera explicó que “las precipitaciones asociadas a este fenómeno climático podrían superar la capacidad del suelo para absorber el agua, lo que aumenta el riesgo de anegamientos”.

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En este sentido, el especialista en agroclimatología de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Eduardo Sierra analizó la magnitud real del fenómeno del Súper Niño en la región pampeana y remarcó que “el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional sigue siendo indispensable ante episodios puntuales de lluvias intensas y tormentas localmente fuertes”.

PM / ds