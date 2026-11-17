El río Paraná alcanzó los 4,47 metros de altura en Rosario, lo que marca un récord que no se registraba desde 1997. Esto se debe a la incidencia del fenómeno del Super Niño, que comenzó a extenderse en el país a principios de agosto y provocó la evacuación de 10 ciudades del Litoral.

Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizado con datos oficiales del Instituto Nacional del Agua , el nivel actual del río está a 60 centímetros de la cota de alerta. Además, el registro hidrométrico se encuentra a 83 centímetros del umbral de evacuación , establecido en 5,30 metros.

El Superniño desborda el río Paraná: ya hay 4.500 evacuados y alertan sobre el avance del agua hacia el sur

La Prefectura Naval Argentina indicó que en el puerto de Santa Fe, el río llegó a los 5,83 metros de altura el martes por la mañana, luego de que subiera 5 centímetros desde el lunes por la tarde. El intendente de la capital, Juan Pablo Poletti, confirmó que hay 260 personas evacuadas por el alto nivel del agua. Mientras que la mayoría se encuentra alojada en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, otros se resguardan en Colastiné Sur.

Crecida del río Paraná: impacto en la navegación y los buques

Debido a la crecida del nivel del río, los barcos de gran porte, encargados de trasladar granos desde los puertos del Gran Rosario, todavía enfrentan restricciones operativas para completar sus bodegas. El alto nivel permite aprovechar mejor el calado previsto para la Vía Navegable Troncal .

El río Paraná alcanzó los 4,47 metros de altura | Crédito: AFP

Sin embargo, esto no resuelve todos los condicionantes. La mayor limitación logística se encuentra en los canales del Río de la Plata , ya que depende directamente de las mareas y vientos . Es por ello que distintos buques parten con carga parcial y completan su capacidad en terminales marítimas, ubicadas a mayor profundidad.

Cómo evolucionará el Río Paraná por el Súper Niño

Según las proyecciones oficiales, el río comenzará con su crecimiento la próxima semana, pero el ritmo será más moderado. Asimismo, los cálculos muestran que el Paraná podría aproximarse o superar la cota de alerta antes de estabilizarse. Esta crecida fue comparada con las bajas históricas de 2020 y 2021, que afectarán fuertemente la operatoria fluvial y portuaria de la región.

La evolución del río durante los próximos días será fundamental para observar cuánto se aproxima el agua a los umbrales críticos. Por lo pronto, las autoridades y organismos de defensa civil mantienen una vigilancia permanente en las cosas santafesinas. Esto ayudará a anticipar posibles desbordes en zonas bajas y coordinar tareas preventivas.

Alerta en Santa Fe por la crecida del río Paraná: hay 260 personas evacuadas

Debido al temporal, varias provincia se encuentran en alerta meteorológica. en Santa Fe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 9 departamentos, que son 9 de Julio, Belgrano, Caseros, Castellanos, General López, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo y San Martín.

Por otra parte, en jurisdicciones como Córdoba, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja, parte de Mendoza y una porción de la provincia de Buenos Aires, rige una alerta naranja por el temporal.

JSM

LT