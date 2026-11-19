El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas meteorológicas para diez provincias de la Argentina debido a la intensificación del fenómeno Súper Niño, que provoca tormentas peligrosas mediante fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y abundantes precipitaciones en el noreste, el Litoral y el centro del país.

El parte oficial tiene vigencia desde las 8 de este miércoles hasta las 5.59 del jueves 19. Según el organismo, no se registran advertencias de nivel rojo en ningún punto del territorio nacional, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires permanecen sin alertas vigentes.

Inundaciones en el Litoral: el mapa de los lugares afectados por las crecidas del río Paraná

De acuerdo con el reporte del SMN difundido en sus canales oficiales, las tormentas previstas varían en intensidad según cada región. En los sectores bajo alerta naranja se esperan precipitaciones acumuladas de entre 70 y 120 milímetros, ráfagas iguales o superiores a los 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños. La consigna oficial para esta categoría es "Preparate", ya que advierte sobre fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por su parte, en las áreas con alerta amarilla, los acumulados de lluvia oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, con sectores de Mendoza donde se registrarán entre 15 y 40 milímetros, acompañados también por ráfagas y granizo. En estos casos, la recomendación del organismo es "Informate", ante la posibilidad de daños leves e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

El Super Niño está ‘fuera de escala’

El impacto del agua ya comienza a sentirse en localidades ribereñas como Paso de la Patria, en Corrientes, donde el río empezó a subir y los habitantes tomaron recaudos frente a la amenaza de nuevas crecidas durante los próximos días.

Las diez provincias afectadas

El resumen del organismo nacional divide las zonas de riesgo en dos niveles de gravedad, aunque aclara que el listado provincial no implica que la totalidad de cada territorio esté afectado por igual.

El Niño: baja el número de evacuados en las provincias del Litoral

El nivel más alto de advertencia de la jornada, correspondiente a la alerta naranja, alcanza a Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe. Además, en el informe oficial aparecen indicadores de avisos a corto plazo para Chaco, Corrientes y Formosa.

En tanto, la alerta amarilla rige para las provincias de Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero, completando así el mapa de las diez jurisdicciones bajo vigilancia meteorológica en el país.