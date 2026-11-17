El Niño continúa fortaleciéndose y podría superar la intensidad de todos los episodios registrados desde 1950, según la última evaluación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El informe, emitido el 12 de noviembre, calcula una probabilidad cercana al 60% de alcanzar ese escenario en los promedios trimestrales de octubre-diciembre de 2026 y noviembre de 2026-enero de 2027. Se trata de una proyección: el récord todavía no está confirmado.

Para la Argentina, la evolución del fenómeno tiene especial relevancia por su relación con las precipitaciones. Una explicación publicada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) señala que El Niño suele aumentar las probabilidades de lluvias superiores a las habituales en el Litoral y sectores del centro-este, especialmente durante la primavera.

Sin embargo, esa influencia presenta diferencias regionales y no permite anticipar por sí sola la intensidad de una tormenta o una inundación.

Qué detectó la NOAA en el océano Pacífico

La discusión diagnóstica mantiene vigente la Advertencia de El Niño. Durante el período analizado, las anomalías de temperatura superficial del mar superaron los 4 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental, mientras el calentamiento se extendió hacia el oeste.

El reporte también identifica cambios en los vientos y en la distribución de las precipitaciones tropicales que acompañan la evolución del fenómeno.

Alerta en el Litoral: Santa Fe y Entre Ríos evacúan a cientos de personas por la crecida del Paraná

Los índices regionales alcanzaron +2,5 °C en Niño-3.4, +3,6 °C en Niño-3 y +4,4 °C en Niño-1+2. Estas cifras expresan diferencias respecto de las temperaturas de referencia de cada zona del océano. No indican la temperatura total del agua ni un aumento equivalente de la temperatura del aire en la Argentina.

El diagnóstico combina las mediciones oceánicas con la respuesta de la atmósfera. La NOAA observó mayor actividad de lluvias desde el Pacífico central hacia el oriental y condiciones más secas sobre Indonesia, además de índices negativos de la Oscilación del Sur. En conjunto, esas señales respaldan la continuidad de El Niño como un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera.

Cómo se determina si El Niño alcanza un récord histórico

La posibilidad de un episodio excepcional se evalúa mediante el Índice Oceánico Relativo de El Niño, conocido como RONI. La NOAA sitúa el escenario histórico en un valor de +2,5 °C o más para un promedio de tres meses. Por eso, los +4,4 °C informados para la región Niño-1+2 no constituyen, por sí solos, una confirmación del récord.

El RONI parte de las anomalías de temperatura de la región Niño-3.4, en el Pacífico ecuatorial central, y descuenta la anomalía media de los océanos tropicales, con un ajuste posterior. El objetivo es distinguir mejor la señal específica de El Niño del calentamiento más generalizado del océano. La NOAA explica que este método reduce la dependencia de un promedio histórico que puede quedar rezagado frente a los cambios de temperatura.

Super Niño: el río Paraná superó los 4 metros de altura en Rosario y alcanzó su nivel más alto en 30 años

La comparación también exige utilizar el mismo índice y la misma versión de los datos. En la tabla RONI vigente, los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 aparecen entre los grandes antecedentes: sus máximos trimestrales publicados son de +2,4 °C, +2,3 °C y +2,3 °C, respectivamente. El organismo advierte que los valores más recientes pueden revisarse durante los dos meses posteriores a su primera publicación.

Los períodos mencionados en el pronóstico son trimestres móviles. Octubre-diciembre comprende esos tres meses; noviembre-enero incorpora noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. El eventual récord corresponde al promedio de cada intervalo, no a una medición de un solo día.

Hasta cuándo podría mantenerse y qué se espera para 2027

La NOAA prevé que El Niño continúe intensificándose antes de comenzar a debilitarse a principios de 2027. La probabilidad de que conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta enero-marzo supera el 79%. Ese porcentaje describe su intensidad y debe distinguirse de la probabilidad de que la fase cálida siga presente.

La tabla oficial de probabilidades asigna un 100% de persistencia de El Niño hasta enero-marzo de 2027 y un 98% para febrero-abril. Más adelante, la fase neutral pasa a ser el escenario principal: alcanza un 61% para abril-junio y un 75% para mayo-julio. Para junio-agosto, La Niña tiene un 33% de probabilidad, frente al 61% de neutralidad. Esos valores no permiten dar por confirmada una transición a la fase fría.

Qué puede pasar con las lluvias en la Argentina

En el ámbito local, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había identificado condiciones de El Niño de fuerte intensidad en su informe de octubre. El documento describía un calentamiento del Pacífico ecuatorial con máximos próximos a la costa sudamericana, vientos alisios debilitados en la región central y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur. Para octubre-diciembre, asignaba un 100% de probabilidad de continuidad de la fase cálida, con una intensificación prevista.

La influencia sobre la Argentina se produce a través de cambios en la circulación atmosférica y en el transporte de humedad. Según la UNLP, una de las respuestas más consistentes aparece en el sudeste de Sudamérica, donde aumentan las probabilidades de precipitaciones superiores a las normales. La señal abarca el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, el Litoral argentino y sectores del centro-este del país, aunque otras regiones pueden mostrar respuestas menos claras o diferentes.

Natalia Gattinoni, especialista del INTA Castelar, explicó a la Agencia CTyS de la Universidad Nacional de La Matanza que este escenario favorece el aporte de humedad y las condiciones que generan precipitaciones. La investigadora subrayó, además, que una mayor probabilidad de lluvias estacionales no permite establecer con meses de anticipación cuándo ocurrirá cada tormenta ni cómo se distribuirá el agua.

La expresión “superniño” se utiliza en medios y redes para describir episodios especialmente intensos, pero no constituye una categoría meteorológica oficial, según aclaró Gattinoni. La intensidad del fenómeno aporta información sobre el estado del Pacífico y su influencia climática; el daño concreto depende también de la cantidad de lluvia, su concentración en el tiempo y las características del territorio.

La humedad previa del suelo, el drenaje, el estado de ríos y arroyos y las condiciones urbanas son factores decisivos para evaluar el riesgo. Por eso, una perspectiva de lluvias abundantes debe complementarse con los pronósticos y alertas del SMN y con la información hidrológica del Instituto Nacional del Agua. El seguimiento de esas actualizaciones permite conocer cómo se traduce la señal climática global en situaciones concretas para cada localidad y cuenca.

lv / ds