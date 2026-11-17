En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos continúa el alerta por la crecida del río Paraná, que este domingo 15 superó el nivel de evacuación. Los gobiernos provinciales ya ayudaron a salir de sus casas a cientos de personas en las zonas costeras de los conglomerados capitales, y continúan con los operativos. Corren contrarreloj, ya que el pronóstico anuncia tormentas fuertes en el área para las próximas horas.

El reporte de este martes 17 de noviembre de la Prefectura Naval Argentina (PNA) registró una altura de 5,83 metros en el puerto de la ciudad de Santa Fe. La marca supera en trece centímetros el umbral de evacuación, ubicado en los 5,70 metros, y en cincuenta y tres centímetros la etapa de alerta.

Ante el avance del agua, la Municipalidad de Santa Fe informó que asiste a 269 personas en los centros de alojamiento. Los traslados se concentran en los barrios Alto Verde, Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo, donde 84 familias dejaron sus viviendas.

Crecida del rio Paraná | Crédito: AFP

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó el comité de crisis y confirmó que las cuadrillas trabajan junto con efectivos del Ejército Argentino. Los agentes reparten víveres y materiales en lanchas a los vecinos que permanecen en los sectores sin defensas o en los terrenos con anegamientos. En paralelo, la Guardia Rural Los Pumas (seguridad rural) patrulla las áreas desalojadas para resguardar las pertenencias de los habitantes. Además, el municipio cerró las compuertas de desagüe y refuerza los terraplenes en puntos del área metropolitana, como Varadero Sarsotti, El Pozo y La Guardia.

En la costa entrerriana, el panorama presenta registros similares. Los puertos de Paraná y La Paz también alcanzaron marcas de evacuación durante el fin de semana. En Diamante, el hidrómetro llegó a 5,84 metros y rebasó el límite de 5,50 metros. Las autoridades de Defensa Civil de Entre Ríos sostienen el monitoreo sobre las familias de las zonas ribereñas y coordinan la asistencia con los municipios.

Inundaciones en el Litoral | Crédito: AFP

Hacia el sur de Santa Fe, la onda de crecida avanza sobre el cordón industrial y el área metropolitana de Rosario. En el puerto de San Lorenzo, la altura del río llegó a 5,23 metros e inició la etapa de alerta. En Rosario, el cauce marcó 4,90 metros, a diez centímetros del nivel de alerta de 5,00 metros y a 35 centímetros de la marca de evacuación. La Dirección de Protección Civil rosarina vigila los desagües pluviales y la desembocadura de los arroyos Saladillo y Ludueña, ya que la altura del Paraná frena el escurrimiento del agua ante las precipitaciones.

El Niño anticipa semanas de río alto

Esta crecida obedece a las lluvias registradas durante las últimas semanas en la cuenca alta del río en Brasil, un fenómeno vinculado con el desarrollo de El Niño.

A este escenario hídrico se suma el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió alertas por tormentas para el centro y norte de Santa Fe y sectores de Entre Ríos. El Instituto Nacional del Agua (INA) actualiza hoy sus proyecciones para los próximos catorce días, aunque los técnicos anticipan que el río mantendrá niveles de crecida durante varias semanas.

Por su parte, la Prefectura Naval solicitó suspender la navegación y pidió a las embarcaciones que circulen a velocidad de maniobra para evitar que el oleaje dañe las viviendas de la costa.

Además de inundaciones, El Niño está causando otros daños. Este lunes se registraron graves destrozos en Santa Fe por el paso de una fuerte tormenta que dejó arboles caídos, voló techos y anegó rutas. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Cañada Rosquín, El Trébol, Colastiné Norte, Granadero Baigorria y Rosario.

LT