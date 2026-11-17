Un alivio hídrico circunstancial en el tramo medio y superior del río Paraná permitió en las últimas un paulatino descenso en la cantidad de familias desplazadas en la región noreste del país producto de las intensas lluvias por el fenómeno climático El Niño. Según los últimos relevamientos consolidados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y los comités operativos, más de 4.350 personas continúan fuera de sus hogares, tras el pico de 4. 547 evacuados, registrados durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente alertas amarillas por tormentas fuertes sobre amplios sectores de Chaco, Corrientes y el centro-norte de Santa Fe.

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Simultáneamente, los reportes hidrológicos de Yacyretá indicaron que entre el 16 y el 22 de noviembre se esperan precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse.

En caso de consolidarse esos registros pluviométricos en territorio brasileño y misionero, el repunte de los caudales podría frenar el regreso a casa de las familias ribereñas y sostener niveles elevados en todo el eje del Paraná hasta el inicio de 2027.

Debido a ello, a pesar de la baja temporaria en los registros de damnificados del norte, los hidrólogos sostienen que el volumen acumulado en la cuenca impide hablar de una normalización definitiva en el corto plazo.

El ingeniero y vocero del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, subrayó que “el gran tema es que la crecida tiene volumen. Estamos pendientes del muy corto plazo; en los próximos días se verán niveles anormales desde Cataratas hasta el estuario del Río de La Plata”.

El Superniño desborda el río Paraná: ya hay 4.500 evacuados y alertan sobre el avance del agua hacia el sur

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Datos oficiales de evacuados por provincia en el Litoral

Chaco: Continúa siendo la provincia con mayor cantidad de damnificados, aunque registró la baja más significativa de las últimas 24 horas.

El parte oficial difundido este martes contabiliza 2.047 personas evacuadas o autoevacuadas, 189 menos que en la jornada anterior, con 167 vecinos alojados en centros de contención provinciales ubicados en Puerto Vilelas y Colonia Benítez. Pese al descenso de la cota, Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas permanecen en alerta roja.

- Corrientes: Registra alrededor de 2.005 personas afectadas por el anegamiento de zonas ribereñas e insulares. Si bien la capital correntina pasó de etapa de evacuación a estado de alerta tras ceder el nivel del río,manteniendo aún a unos 690 vecinos con viviendas anegadas.

Las localidades como Itatí (518 damnificados), Paso de la Patria (228) e Isla Apipé (211) concentran el grueso de la asistencia estatal, mientras Goya y Esquina continúan por encima de sus cotas de evacuación.

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y anticipan focos de precipitaciones de 200 milímetros

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- Santa Fe: Contabiliza más de 217 personas evacuadas tan solo en el Centro de Asistencia Integral N.º 1 de la capital provincial (66 familias trasladadas principalmente desde La Vuelta del Paraguayo), sumadas a los afectados en Reconquista y San Javier, dos distritos donde el río superó los niveles críticos de evacuación.

- Entre Ríos: El desplazamiento de la masa hídrica aguas abajo elevó la alerta en las costas entrerrianas, donde se reportan más de 136 personas en refugios oficiales y decenas de familias autoevacuadas.

Los puertos de La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante superaron sus marcas de evacuación, obligando a desplegar operativos conjuntos entre los municipios, Prefectura Naval y bomberos voluntarios

Un estudio de la Universidad Austral halló vínculos estadísticos entre El Niño y la posición de la Tierra respecto del Sol

Los caudales para los próximos días serán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre la cuenca.

El análisis efectuado por la central hidroeléctrica de Yacyretá con la información disponible hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de los 21.500 a 19.000 m³/s.

PM