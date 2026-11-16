Se acerca un ciclón con lluvias de más de 180 milímetros: qué zonas tendrán las tormentas más fuertes

Una sucesión de lluvias y tormentas afectará a buena parte de la Argentina entre este lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. Según el pronóstico de Meteored, un centro de baja presión cruzará el norte de la Patagonia y se desplazará hacia el Atlántico. En paralelo, varios episodios de lluvia podrían dejar más de 180 milímetros en sectores del noreste y el Litoral, con picos cercanos a los 200 milímetros en el balance de la semana.

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La previsión cobra especial relevancia en las localidades próximas al río Paraná, donde el informe señala que ya hay suelos saturados, arroyos crecidos y poblaciones con evacuados y autoevacuados. A ese escenario se suma una onda de crecida del río que, según el reporte, continúa desplazándose hacia el sur.

Lunes y martes: qué provincias tendrán lluvias y tormentas

Durante la primera parte del lunes, el paso del centro de baja presión por el norte patagónico podría dejar hasta 50 milímetros en sectores de Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut. En el noreste de la Patagonia, las temperaturas podrían alcanzar los 29 o 30 °C antes de que se desarrollen algunas tormentas por la tarde.

La inestabilidad también se extenderá a Cuyo y el centro del país. Se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, en Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa y el oeste de Santa Fe. El pronóstico también abarca el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán y el sur de Santiago del Estero. En Buenos Aires, la franja con probabilidad de precipitaciones irá del noroeste al sudeste provincial, con paso por el centro.

El martes 17, las tormentas más intensas se concentrarían en el norte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En esas zonas podrían caer hasta 70 milímetros, con ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lluvias y tormentas podrían regresar durante la madrugada y la mañana.

El viento norte reactivará la inestabilidad desde la noche del lunes y dejará precipitaciones intermitentes.

El ingreso de aire desde el sur traerá además un descenso de las temperaturas. En el centro del país se esperan máximas por debajo de los 30 °C, mientras que en el noreste patagónico la caída será más marcada, con registros de entre 15 y 21 °C.

El ciclón se ubicará al este de Buenos Aires y se intensificará el viento

Para el miércoles 18, el centro de baja presión se ubicaría sobre el océano Atlántico, al este de Buenos Aires. Desde allí favorecerá nuevas lluvias en el sur bonaerense, las costas de Río Negro y el noreste de Chubut.

En la provincia de Buenos Aires se esperan ráfagas del sudoeste de hasta 60 km/h. En el AMBA, el viento podría superar los 50 km/h entre la tarde y la noche del miércoles.

Ese mismo día, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en 24 horas en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes. También podrían registrarse tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Dónde podrían caer más de 180 milímetros durante la semana

El jueves 19, parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba tendrá chaparrones y tormentas de variada intensidad. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos podrían intensificarse en Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, con acumulados de entre 50 y 60 milímetros y valores superiores en puntos aislados, según el modelo europeo ECMWF citado por Meteored.

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Para el viernes 20, se prevén nuevas lluvias en el sur, centro y este de Buenos Aires, con acumulados de hasta 25 milímetros, y otra jornada de tormentas fuertes en Córdoba y Tucumán. En el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas y dejar hasta 80 milímetros en puntos aislados.

La suma de estos episodios entre el lunes y el viernes es la que podría llevar los acumulados semanales por encima de los 180 milímetros en sectores del noreste y el Litoral, con picos estimados en torno a los 200 milímetros.