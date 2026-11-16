Clima en Ciudad de Buenos Aires hoy 16 de noviembre: jornada mayormente nublada antes del regreso de las lluvias

El clima en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este lunes 16 de noviembre se presentará con nubosidad abundante durante gran parte de la jornada, temperaturas templadas a cálidas y una desmejora gradual hacia el cierre del día. De acuerdo con los datos meteorológicos vigentes, la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 20°C.

La principal consulta para quienes circulan por el área metropolitana pasa por el regreso de las precipitaciones. Durante la mañana y la tarde la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, en torno al 10%, pero el escenario cambiará en el tramo nocturno, cuando las chances de precipitaciones treparán al 75% en la previa de una madrugada inestable.

Clima en CABA y AMBA: evolución horaria y cuándo llegan las lluvias

En la Ciudad de Buenos Aires, el amanecer tendrá registros cercanos a los 21°C, con sensación térmica de 24°C, cielo cubierto y elevada humedad relativa superior al 84%. A lo largo de la mañana el termómetro ascenderá de manera sostenida hasta ubicarse entre los 23°C y 24°C cerca del mediodía, acompañado por vientos leves a moderados del sector noreste y este.

Hacia las primeras horas de la tarde se alcanzará el pico térmico de 25°C —con una sensación térmica que rondará los 27°C— bajo un cielo mayormente nublado y una humedad que descenderá hacia el 71%. Según el seguimiento horario de Meteored, el viento predominará del este con velocidades moderadas y ráfagas que podrán ubicarse cerca de los 30 km/h entre el mediodía y media tarde.

Tanto en CABA como en el conurbano bonaerense, el período vespertino transcurrirá sin lluvias significativas, aunque con nubosidad persistente. Hacia las 23:00, la probabilidad de chaparrones comenzará a incrementarse hasta el 30%, marcando el inicio de la desmejora que se consolidará durante la madrugada del martes con lluvias de mayor intensidad y probabilidad de tormentas.

Alertas meteorológicas este lunes y pronóstico para los próximos días

Mientras el área metropolitana espera el desmejoramiento nocturno, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes advertencias por tormentas en amplios sectores del centro y norte del país.

Rige alerta naranja por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo en Córdoba, mientras que la alerta amarilla abarca el oeste, noroeste y suroeste de la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

El principal fenómeno a monitorear será el desarrollo de lluvias y tormentas

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el martes 17 de noviembre concentrará las lluvias y chaparrones tormentosos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con vientos rotando al sector oeste y suroeste y ráfagas de hasta 47 km/h. Con el correr de la tarde las condiciones tenderán a estabilizarse, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

Para el miércoles 18 de noviembre se espera una mejora marcada en las condiciones del tiempo, con cielo algo nublado, descenso de la humedad al 53% y temperaturas entre 17°C y 26°C. El jueves 19 de noviembre continuará estable y parcialmente soleado, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

De cara al cierre de la semana, el viernes 20 de noviembre mantendrá el buen tiempo con cielo mayormente despejado y marcas térmicas de entre 16°C y 26°C.

Recién hacia el sábado 21 de noviembre volverá a aumentar la inestabilidad con probabilidad de lluvias débiles y chaparrones hacia la noche (máxima de 26°C y mínima de 17°C), mientras que el domingo 22 presentará una mejora progresiva con cielo parcialmente soleado y temperaturas entre 17°C y 24°C.