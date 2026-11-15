El clima en el AMBA: calor, alta humedad y tormentas marcarán el ritmo de toda la semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana marcada por el calor persistente, la elevada humedad y sucesivos eventos de inestabilidad que comenzarán entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Así lo indica el último informe meteorológico difundido por Meteored Argentina.

Este escenario dinámico llega inmediatamente después de un domingo 15 de noviembre que funcionó como un breve respiro térmico. Durante la jornada dominical, el viento rotó hacia el sector sudeste y trajo aire más fresco desde el Río de la Plata, lo que permitió que las temperaturas descendieran tras tres días consecutivos con marcas cercanas a los 30 °C.

Las temperaturas mínimas del domingo volvieron a valores habituales para mediados de noviembre, ubicándose cerca de los 18 °C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de los 16 °C en el Gran Buenos Aires (GBA). Hacia la tarde, la máxima alcanzó los 27 °C, con nubosidad variable y ráfagas algo más intensas al caer el sol.

El regreso del viento norte y el primer foco de tormentas en el AMBA

El escenario meteorológico volverá a modificarse este lunes con una nueva rotación del viento hacia el noreste. Este cambio impulsará un rápido ascenso de las marcas mínimas, que volverán a ubicarse por encima de los 20 °C, acompañadas por un incremento sostenido de la humedad y nubosidad parcial.

A lo largo de la tarde del lunes, el termómetro superará los 26 °C en el AMBA con una baja probabilidad de precipitaciones durante las horas diurnas. Sin embargo, los modelos meteorológicos señalan que la inestabilidad ganará terreno hacia la noche, dando paso al primer evento significativo de la semana.

El viento norte reactivará la inestabilidad desde la noche del lunes y dejará precipitaciones intermitentes.

El período de mayor atención se concentrará entre la madrugada y la mañana del martes, franja horaria en la que se prevé el desarrollo de tormentas sobre la Capital Federal y el GBA. Quienes deban trasladarse en las primeras horas de esa jornada enfrentarán condiciones adversas antes de que el sistema avance.

La mejora llegará de manera veloz hacia la tarde del martes, momento en el que se espera que el cielo se despeje para dar lugar a una segunda mitad del día mayormente soleada. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y los 28 °C, dependiendo de la velocidad con la que se disipe la nubosidad residual.