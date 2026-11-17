El avance del Río Paraná, impulsado por el fenómeno climático del Superniño, mantiene al Litoral argentino en una constante advertencia. La emergencia hídrica ya dejó un saldo de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas en 25 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

En las últimas horas, varias ciudades del Litoral argentino fueron protagonistas de tormentas que azotaron la zona y generaron voladuras de techos, árboles caídos y rutas afectadas. Las provincia de Córdoba y Mendoza también sufrieron situaciones meteorológicas.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Cañada Rosquín, El Trébol, Colastiné Norte, Granadero Baigorria y la ciudad de Rosario. Según los registros recopilados por la Universidad Nacional del Litoral, las localidades que rebasaron sus umbrales críticos son Barranqueras e Islas del Cerrito; Goya y Esquina; Reconquista y San Javier; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

En el barrio costero paranaense de Bajada Grande, el ingreso del agua obligó a los habitantes a levantas defensas improvisadas con bolsas de arena y a elevar muebles para evitar pérdidas materiales, según comprobó un equipo periodístico de TN.

El mapa de los lugares afectados por las crecidas del río Paraná | Crédito: Rioslimpios.com

Conforme a los datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el mes de octubre registró un caudal afluente medio de 14.400 metros cúbico por segundo. Las cifras representan un excedente del 106% respecto al promedio histórico.

Acerca de la situación en Córdoba, además de las lluvias, se detectó una importante caída de granizo y fuertes ráfagas de vientos. Una de las ciudades más perjudicadas este lunes por la noche fue General Cabrera al sufrir graves daños en techos, cultivos y edificios.

Respecto a Mendoza, el intensos temporal de viento dejó hasta el momento más de 160 intervenciones de las autoridades y dos heridos, siendo Luján de Cuyo la ciudad más damnificada.

Inundaciones en el Litoral | Crédito: AFP

El pasado viernes 13 de noviembre, el ingreso de agua a la central hidroeléctrica de Yacyretá se estimó en 24.700 metros cúbicos por segundo, con provisiones que oscilan entre los 24.500 y 20.500 metros por segundo para las próximas jornadas.

Sin embargo, la atención de los especialistas se concentra en el traslado de esa masa hídrica aguas abajo. En el puerto de la ciudad de Santa Fe, la medición del sábado cerró en 5,66 metros tras un repunte diario de 16 centímetros, quedando cerca de los niveles de evacuación.

Alerta en el Litoral el fenómeno de El Niño | Crédito: Captura

Por su parte, el pronóstico hidrológico del Instituto Nacional de Agua (INA), proyecta que el pico de crecidas continuará golpeando el centro y sur de la cuenca durante la segunda quincena del mes. Para el martes 17 de noviembre, las estimaciones prevén que el río trepe a 5,84 metros en Santa Fe y 5,82 en Paraná.

Hacia el 24 de noviembre, el organismo técnico estima que el Paraná alcanzará los 5,90 metros en la capital santafesina y ascenderá a 5,33 en Rosario. De cumplirse las proyecciones, el puerto de rosarino superará el umbral de alerta de 5 metros antes de fin de mes.